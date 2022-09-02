Лукашенко на агрокомбинате «Дзержинский»: у нас хватает земли, чтобы производить здесь зерно, кормить птицу, свиней

Но прежде чем начать разговор о работе этого предприятия, ожидаемо, Президент затронул тему гораздо шире. Александр Лукашенко поинтересовался, как в целом обстоят дела в сельском хозяйстве района. Положительные результаты есть! Так, на землях, которые были в свое время переданы агрокомбинату «Дзержинский», повысилась эффективность. Но не у всех сельхозструктур дела идут в гору. И таких в стране 25 %. Подобные хозяйства надо спасать. Как именно? Президент озвучил несколько вариантов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что делать с этими убитыми хозяйствами? Некоторые хозяйства придется нам объединять в крупнотоварные и с нуля, как это было в Мядельском районе, восстанавливать все, что мы видим. Эту красоту и так далее, и тому подобное. Некоторые хозяйства мы продолжаем присоединять к промышленным предприятиям. От этого никуда не денешься. Ну, и это справедливо. Я в Гомельской области недавно одобрил предложение правительства о присоединении сельскохозяйственных совхозов, колхозов к промышленным предприятиям. Ну и вот путь. Здесь совпадение интересов. Первое – здесь есть земли, который он убил. Или до него. Плохо работали. Губернатор плохо работал, все мы. Поэтому оказались земли, которые не дают того результата, который нам хочется. То есть у нас есть земли, люди, деревни и так далее. А у него есть производство. И на этом производстве не хватает зерна, кормов. Я подвел к чему? Это не только показать формы и методы подъема этих 25 % хозяйств, которые по стране еще в тяжелом состоянии. Но чтобы ваш контроль прежде всего, Леонид Константинович, Комитета госконтроля… Никакого зерна со стороны мы закупать не должны. Этот, следующий год – вот зима, пусть думают. У нас хватает земли, чтобы производить здесь зерно, кормить свою птицу, свиней, да и говядину. Молоко-мясо – тоже комбикорма нужны. Перерабатывать это зерно в хорошие комбикорма и кормить скотину. Получать мясо, молоко. Вот простая арифметика.