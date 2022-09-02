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«Спрос на птицу есть?» Вот что ответили Лукашенко на этот вопрос на агрокомбинате «Дзержинский»

02 сентября 2022 11:03
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Новости Беларуси. Дальнейшая модернизация агросектора и работа с неэффективными хозяйствами. Такие задачи 2 сентября поставил Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Крупский район, где глава государства посетил одну из производственных площадок агрокомбината «Дзержинский», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Спрос на птицу есть?» Вот что ответили Лукашенко на этот вопрос на агрокомбинате «Дзержинский»-1

Что касается самого комбината «Дзержинский», то это интегрированный агрохолдинг, где в свое время взяли под крыло неэффективно работающие хозяйства района. И сегодня это крупная сельхозструктура, которая занимается производством и переработкой мяса птицы, выпускает комбикорма, имеет свои сельхозугодия. Но на предприятии задумываются и о новых перспективных проектах. Так, в Дзержинском районе хотят построить несколько молочнотоварных ферм, кроме того, и объекты по выращиванию мяса индейки. Но это не единственное успешное предприятие в стране. Потому Александр Лукашенко закономерно интересуется, создавая новые площадки, будет ли спрос на такие объемы продукции.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
На рынке спрос на птицу есть? Увеличиваться будет?

«Спрос на птицу есть?» Вот что ответили Лукашенко на этот вопрос на агрокомбинате «Дзержинский»-4

Владимир Лукьянов, генеральный директор агрокомбината «Дзержинский»:
На внутреннем рынке спрос будет всегда с учетом того, что цены и на говядину, и на баранину, и на любые виды растут не только у нас. Не видим проблемы с реализацией птицы даже в Российской Федерации. Мы продаем в Казахстан, в Китай. Единственная проблема, которая может возникнуть, – это с теми маленькими птицефабриками, которые 12-20 тысяч, им будет тяжело.

Александр Лукашенко:
Я об этом сейчас хотел сказать.

«Спрос на птицу есть?» Вот что ответили Лукашенко на этот вопрос на агрокомбинате «Дзержинский»-7

Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Александр Григорьевич, у нас из 20 птицефабрик мясного направления восемь игроков крупных, которые производят 80 % всего мяса из 680 тысяч тонн. Понятно, что на них надо делать упор.

Александр Лукашенко:
Ну так не надо затягивать этот процесс. Надо укрупнятся – и пусть повторяют.

Лукашенко на агрокомбинате «Дзержинский»: у нас хватает земли, чтобы производить здесь зерно, кормить птицу, свиней (здесь подробнее).  

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Владимир Лукьянов # Фотофакт

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