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Новый подарок Президенту! Что вручили Лукашенко на агрокомбинате «Дзержинский»?

02 сентября 2022 11:19
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Новости Беларуси. Дальнейшая модернизация агросектора и работа с неэффективными хозяйствами. Такие задачи 2 сентября поставил Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Крупский район, где глава государства посетил одну из производственных площадок агрокомбината «Дзержинский», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Новый подарок Президенту! Что вручили Лукашенко на агрокомбинате «Дзержинский»?-1

Качество выпускаемой продукции лучше подтвердят не слова, а дегустация. Александр Лукашенко ознакомился с производственной площадкой агрокомбината, а также лично попробовал на вкус ассортимент мясной продукции.  

Новый подарок Президенту! Что вручили Лукашенко на агрокомбинате «Дзержинский»?-4

В завершение встречи Президенту вручили подарок – большую соломенную мельницу, которая украсит интерьеры Дворца Независимости.  

Лукашенко на агрокомбинате «Дзержинский»: у нас хватает земли, чтобы производить здесь зерно, кормить птицу, свиней (здесь подробнее).  

# Подарки Президенту Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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