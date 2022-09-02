Новый подарок Президенту! Что вручили Лукашенко на агрокомбинате «Дзержинский»?
Новости Беларуси. Дальнейшая модернизация агросектора и работа с неэффективными хозяйствами. Такие задачи 2 сентября поставил Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Крупский район, где глава государства посетил одну из производственных площадок агрокомбината «Дзержинский», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Качество выпускаемой продукции лучше подтвердят не слова, а дегустация. Александр Лукашенко ознакомился с производственной площадкой агрокомбината, а также лично попробовал на вкус ассортимент мясной продукции.
В завершение встречи Президенту вручили подарок – большую соломенную мельницу, которая украсит интерьеры Дворца Независимости.
Лукашенко на агрокомбинате «Дзержинский»: у нас хватает земли, чтобы производить здесь зерно, кормить птицу, свиней (здесь подробнее).