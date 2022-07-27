Каково это – содержать в своём дворе павлинов и насколько они капризнее кур?

Новости Беларуси. Экзотический птичий двор. Семья Шнитковых-Семенец из Березино занимается разведением павлинов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас на подворье живут шесть птиц. Чтобы пернатым было комфортно, для них оборудовали специальный вольер. Приобретали птиц в Беларуси – в качестве эксперимента. А теперь они стали частью жизни.

Галина Семенец-Шниткова:

Любим все интересное, новое, экзотическое. Побывали много где, видели много чего. Почему бы нам не сделать и тут такое же? Любим животных, любим природу. Они абсолютно не мешают, это даже радость какая-то, приходишь с работы, и тебя встречает целая куча всего.