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Каково это – содержать в своём дворе павлинов и насколько они капризнее кур?

27 июля 2022 10:17
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Новости Беларуси. Экзотический птичий двор. Семья Шнитковых-Семенец из Березино занимается разведением павлинов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Каково это – содержать в своём дворе павлинов и насколько они капризнее кур? -1

Сейчас на подворье живут шесть птиц. Чтобы пернатым было комфортно, для них оборудовали специальный вольер. Приобретали птиц в Беларуси – в качестве эксперимента. А теперь они стали частью жизни.  

Каково это – содержать в своём дворе павлинов и насколько они капризнее кур? -4

Галина Семенец-Шниткова:
Любим все интересное, новое, экзотическое. Побывали много где, видели много чего. Почему бы нам не сделать и тут такое же? Любим животных, любим природу. Они абсолютно не мешают, это даже радость какая-то, приходишь с работы, и тебя встречает целая куча всего.  

Каково это – содержать в своём дворе павлинов и насколько они капризнее кур? -7

По уходу павлины не капризнее индюков или кур. И рацион у них такой же, как у домашних птиц.  

# Животные # общество # Галина Семенец-Шниткова # Фотофакт

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