Оладьи с мочанкой. Как приготовить это простое и вкусное блюдо?

Лена Климук, кулинар:
Сегодня я решила приготовить оладьи на кефире с мочанкой.
Лена Климук, кулинар:
Сегодня я решила приготовить оладьи на кефире с мочанкой.
Начинаем с оладий. Нужно сделать достаточно густое тесто. Берем кефир, яйцо, немного муки, разрыхлитель (буквально пол чайной ложки), сахар и соль. Все перемешиваем венчиком. Тесто для оладушек готово. Дадим ему немножко постоять.
Примемся за мочанку. Сковородка уже разогрета. Берем лук, нарезаем на достаточно большие куски. Сразу наливаем масло в сковородку.
Нарежем грудинку на тоненькие полосочки. Можно не мельчить.
Сковородка разогрета. Закидываем все туда. Лук с грудинкой обжарились, очень быстро добавляем туда два яйца. Немного жирных сливок. Уменьшаем огонь. Добавляем две ложки сметаны и накрываем крышкой.
Пока готовится мочанка, испечем оладушки. Смазываем сковородку маслом и выливаем тесто. Переворачиваем оладьи.
У нас все готово – и оладушки, и мочанка. Добавим немножко зелени в мочанку. Сервируем блюдо. Мочанку всегда едят со сковородки. Оладушки выкладываем на тарелку.
Для оладий с мочанкой понадобятся:
Яйца – 2 штуки.
Мука – полстакана.
Сметана – 100 граммов.
Грудинка – 100 граммов.
Кефир – 150 миллилитров
Петрушка для сервировки.