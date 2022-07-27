Оладьи с мочанкой. Как приготовить это простое и вкусное блюдо?

Лена Климук, кулинар:

Сегодня я решила приготовить оладьи на кефире с мочанкой.

Начинаем с оладий. Нужно сделать достаточно густое тесто. Берем кефир, яйцо, немного муки, разрыхлитель (буквально пол чайной ложки), сахар и соль. Все перемешиваем венчиком. Тесто для оладушек готово. Дадим ему немножко постоять.

Примемся за мочанку. Сковородка уже разогрета. Берем лук, нарезаем на достаточно большие куски. Сразу наливаем масло в сковородку.

Нарежем грудинку на тоненькие полосочки. Можно не мельчить.

Сковородка разогрета. Закидываем все туда. Лук с грудинкой обжарились, очень быстро добавляем туда два яйца. Немного жирных сливок. Уменьшаем огонь. Добавляем две ложки сметаны и накрываем крышкой.

Пока готовится мочанка, испечем оладушки. Смазываем сковородку маслом и выливаем тесто. Переворачиваем оладьи.

У нас все готово – и оладушки, и мочанка. Добавим немножко зелени в мочанку. Сервируем блюдо. Мочанку всегда едят со сковородки. Оладушки выкладываем на тарелку.