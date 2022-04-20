«Именно здесь зарождается элита». Чему и как обучают суворовцев в Минске?

Новости Беларуси. Вопросы обороны и национальной безопасности остаются в числе важнейших. Поэтому особое внимание подготовке будущих офицеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С юных лет настоящих защитников готовит Минское суворовское военное училище. Быть суворовцем – большая честь и большая ответственность. Материал Глеба Прокофьева.

Ощутить дух кадетства с детства мечтал Глеб Мильяненко. Алые погоны, красивая форма и большие перспективы в жизни. Не помешал планам и существенный конкурс на поступление в суворовское училище. Успешно выдержав экзамены, он в рядах тех, кого гордо называют – суворовец.

Глеб Мильяненко, учащийся Минского суворовского военного училища:

С детства я всегда ходил на парады республиканские – День Победы, День Независимости. Меня всегда привлекала красивая форма военных, особенно первая коробка суворовцев, которые каждый год открывали парад. Закончив шестой класс, я решил, что тоже хочу стать военным и связать свою жизнь, пойти по этой стезе. Самым лучшим решением было для меня поступить в суворовское училище, потому что именно здесь зарождается элита, лучшие кадры Вооруженных Сил.

Сегодня в стенах альма-матер обучаются более 350 мальчишек. Занятия по всем фронтам: иностранные языки, спорт и даже хореография и этика. Наряду с галантностью прививают дисциплину. Не секрет – большинство суворовцев связывают свое будущее с силовыми структурами. Они должны быть всесторонне развиты, и не только физически, но и духом. Ведь это будущая военная элита страны.

Андрей Горбатенко, начальник Минского суворовского военного училища:

Говорим нашим суворовцам, что своя родина – она своя родина. И ты должен понимать, что от твоего отношения к учебе в том числе, от твоего отношения к своей родине, к своим близким, к своей улице, где ты живешь, к своему городу, зависит благополучие нашей страны. И каждый из них осознанно понимает, что он, выбрав профессию офицера, настоящий патриот, потому что он осознанно готов защитить с оружием свою страну.

Учиться сложнее, чем в обычной школе: жесткий регламент времени, специфика военных предметов. В учебный процесс сегодня погрузился и сенатор Сергей Рачков. Вот знакомство с оснащением училища. Также сенатор пообщался с коллективом учреждения. Среди волнующих вопросов – подбор педагогических кадров и геополитическая обстановка. Читайте здесь.