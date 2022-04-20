Кочанова на встрече с руководителями минских школ: мы это используем при разработке нормативно-правовых актов

Новости Беларуси. Поддержка учителей, организация летнего отдыха молодежи, воспитание юных белорусов – откровенный и доверительный диалог. Спикер верхней палаты парламента и полсотни руководителей столичных школ обсудили изменения Кодекса об образовании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В документ внесли изменения недавно. Важно, как новеллы работают на практике. Директора в свою очередь выразили признательность за уже принятые решения, которые, к примеру, касаются доплат классным руководителям.

Особое внимание участники встречи уделили работе военно-патриотических клубов в летний период, воспитанию молодежи. Интересовали также вопросы общереспубликанской и мировой повестки. Главное, подчеркнула спикер верхней палаты парламента, быть едиными в своих устремлениях сделать нашу страну лучше, краше, чтобы она развивалась.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Была такая диалоговая площадка. Я довела до них определенную информацию, чем занимается сегодня Совет Республики, над какими законопроектами мы работаем, как выполняются решения VI Всебелорусского народного собрания, как завершился 2021 год. С другой стороны, я услышала вопросы, которые волнуют сегодня наших педагогов. Это для нас очень важно, потому что, я в очередной раз повторюсь, мы действительно это используем при работе и разработке нормативно-правовых актов.

Татьяна Лукша, директор гимназии № 24 Минска:

Все проблемные насущные вопросы, которые есть, которые сегодня действительно волнуют руководителей, педагогов, родителей, мы сегодня в открытую озвучивали, и многие вопросы уже были даже решены во время нашей встречи.