«Шоколад с добавлением пюре». На белорусской кондитерской фабрике рассказали о последних новинках
Новости Беларуси. Белорусский шоколад вызвал абсолютный восторг судей на крупнейшей международной выставке «Продэкспо» в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Молочный, горький, темный, с начинкой и без – все это про шоколад, спрос на который заметно вырос за последний год. Беларусь поставляет этот продукт в десятки стран.
Татьяна Пармон, начальник отдела маркетинга и рекламы СОАО «Коммунарка»:
За последние несколько лет модернизация предприятия позволила нам увеличить объемы производства кондитерских изделий и выпустить новые виды импортозамещающей продукции. Шоколад с добавлением пюре. Сегодня мы выпускаем несколько кондитерских изделий, несколько видов шоколада весом 200 граммов. Это шоколад с клюквенным пюре, абрикосовым, черносмородиновым. И буквально в прошлом году мы выпустили шоколад «Беловежская пуща» с черничным пюре, который в этом году завоевал золотую медаль на международном конкурсе в Москве.
Инновации в «кондитерке» – это как прыжок в четыре оборота в фигурном катании – сразу выводит спортсмена в разряд чемпионов. А добавьте сюда мастерство и вековую рецептуру. Белорусские кондитеры и технологи искусно заворачивают эти ингредиенты в яркую упаковку и отправляют на прилавки магазинов, а еще на экспорт.
А он, к слову, за последние несколько месяцев вырос в три раза. Двадцать пять стран мира. В числе активных сладкоежек – Россия, Украина, Китай и США. И список растет, а значит, у нашей страны большое сладкое будущее.
Уникален не только вкусом, но и историей создания. Как белорусский шоколад покорил судей на международном конкурсе? Подробности далее.