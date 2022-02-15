«Шоколад с добавлением пюре». На белорусской кондитерской фабрике рассказали о последних новинках

Новости Беларуси. Белорусский шоколад вызвал абсолютный восторг судей на крупнейшей международной выставке «Продэкспо» в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Молочный, горький, темный, с начинкой и без – все это про шоколад, спрос на который заметно вырос за последний год. Беларусь поставляет этот продукт в десятки стран.

Татьяна Пармон, начальник отдела маркетинга и рекламы СОАО «Коммунарка»:

За последние несколько лет модернизация предприятия позволила нам увеличить объемы производства кондитерских изделий и выпустить новые виды импортозамещающей продукции. Шоколад с добавлением пюре. Сегодня мы выпускаем несколько кондитерских изделий, несколько видов шоколада весом 200 граммов. Это шоколад с клюквенным пюре, абрикосовым, черносмородиновым. И буквально в прошлом году мы выпустили шоколад «Беловежская пуща» с черничным пюре, который в этом году завоевал золотую медаль на международном конкурсе в Москве.

Инновации в «кондитерке» – это как прыжок в четыре оборота в фигурном катании – сразу выводит спортсмена в разряд чемпионов. А добавьте сюда мастерство и вековую рецептуру. Белорусские кондитеры и технологи искусно заворачивают эти ингредиенты в яркую упаковку и отправляют на прилавки магазинов, а еще на экспорт.