«Жетон о регистрации сохраняет жизнь вашему питомцу». Что происходит с домашними животными, которые попали в службу отлова?

Новости Беларуси. Жестокое обращение с животными. Почему бездомные собаки нападают на людей и как защитить питомцев от зверства человека? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Оксана, у меня к вам вопрос. Все-таки отлов животных бездомных – это вынужденная мера или жестокость?
Оксана Кирилюк, представитель женской социально ориентированной зоозащитной организации «Анима»:
Боюсь, что это реально вынужденная мера. Во всех абсолютно развитых странах – в Германии, Великобритании, Швейцарии животные отлавливаются и усыпляются.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Сразу же?
Оксана Кирилюк:
Нет. Везде есть сроки, но максимум, по-моему, содержатся до 15 дней. Где три, а где 15.
Алена Родовская:
А давайте про нашу страну. Сколько у нас?
Оксана Кирилюк:
У нас пять дней полагается. Опять же, пять дней, если на животном есть жетон о регистрации. Это очень важно знать. Большинство считает, что достаточно ошейника. Нет, должен быть жетон. Животное может быть в курточке, в наморднике. И без жетона оно будет считаться безнадзорным по закону. Поэтому жетон о регистрации сохраняет жизнь вашему питомцу на пять дней, вы можете его забрать. И вам даже сообщат.
Наталья Надольская:
Может быть, известно, какой процент животных, которые возвращаются в домашнюю обстановку, за которыми приходят их хозяева? Или уже не находят, если отловили?
Оксана Кирилюк:
Поверьте, очень маленький. Только, когда жетон есть. А у нас повальная нерегистрация животных. Даже если зарегистрировали, жетон положили в шуфлядочку и все, а животное бегает в ошейнике и в курточке. Сорвалось. Очень много на самовыгул отпускают, считают, что раз зарегистрировали – все нормально. А как там определить в отлове, какое оно? Даже чипируют далеко не все.
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