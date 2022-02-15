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«Жетон о регистрации сохраняет жизнь вашему питомцу». Что происходит с домашними животными, которые попали в службу отлова?

15 февраля 2022 19:39
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Новости Беларуси. Жестокое обращение с животными. Почему бездомные собаки нападают на людей и как защитить питомцев от зверства человека? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Оксана, у меня к вам вопрос. Все-таки отлов животных бездомных – это вынужденная мера или жестокость?

«Жетон о регистрации сохраняет жизнь вашему питомцу». Что происходит с домашними животными, которые попали в службу отлова?-1

Оксана Кирилюк, представитель женской социально ориентированной зоозащитной организации «Анима»:
Боюсь, что это реально вынужденная мера. Во всех абсолютно развитых странах – в Германии, Великобритании, Швейцарии животные отлавливаются и усыпляются.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Сразу же?

Оксана Кирилюк:
Нет. Везде есть сроки, но максимум, по-моему, содержатся до 15 дней. Где три, а где 15.

Алена Родовская:
А давайте про нашу страну. Сколько у нас?

Оксана Кирилюк:
У нас пять дней полагается. Опять же, пять дней, если на животном есть жетон о регистрации. Это очень важно знать. Большинство считает, что достаточно ошейника. Нет, должен быть жетон. Животное может быть в курточке, в наморднике. И без жетона оно будет считаться безнадзорным по закону. Поэтому жетон о регистрации сохраняет жизнь вашему питомцу на пять дней, вы можете его забрать. И вам даже сообщат.

«Жетон о регистрации сохраняет жизнь вашему питомцу». Что происходит с домашними животными, которые попали в службу отлова?-4

Наталья Надольская:
Может быть, известно, какой процент животных, которые возвращаются в домашнюю обстановку, за которыми приходят их хозяева? Или уже не находят, если отловили?

Оксана Кирилюк:
Поверьте, очень маленький. Только, когда жетон есть. А у нас повальная нерегистрация животных. Даже если зарегистрировали, жетон положили в шуфлядочку и все, а животное бегает в ошейнике и в курточке. Сорвалось. Очень много на самовыгул отпускают, считают, что раз зарегистрировали – все нормально. А как там определить в отлове, какое оно? Даже чипируют далеко не все.

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# Домашние животные # общество # Наталья Надольская # Оксана Кирилюк # Алена Родовская # Фотофакт

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