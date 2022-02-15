«Жетон о регистрации сохраняет жизнь вашему питомцу». Что происходит с домашними животными, которые попали в службу отлова?

Новости Беларуси. Жестокое обращение с животными. Почему бездомные собаки нападают на людей и как защитить питомцев от зверства человека? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Оксана, у меня к вам вопрос. Все-таки отлов животных бездомных – это вынужденная мера или жестокость?

Оксана Кирилюк, представитель женской социально ориентированной зоозащитной организации «Анима»:

Боюсь, что это реально вынужденная мера. Во всех абсолютно развитых странах – в Германии, Великобритании, Швейцарии животные отлавливаются и усыпляются. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Сразу же? Оксана Кирилюк:

Нет. Везде есть сроки, но максимум, по-моему, содержатся до 15 дней. Где три, а где 15. Алена Родовская:

А давайте про нашу страну. Сколько у нас? Оксана Кирилюк:

У нас пять дней полагается. Опять же, пять дней, если на животном есть жетон о регистрации. Это очень важно знать. Большинство считает, что достаточно ошейника. Нет, должен быть жетон. Животное может быть в курточке, в наморднике. И без жетона оно будет считаться безнадзорным по закону. Поэтому жетон о регистрации сохраняет жизнь вашему питомцу на пять дней, вы можете его забрать. И вам даже сообщат.