Вырубка тысячи гектаров деревьев. Чего будет стоить политика Польши Беловежской пуще и всему миру?

Ученые бьют тревогу: строительство забора на белорусско-польской границе грозит экологической катастрофой. Речь о европейской экологической сети и уникальном объекте всемирного природного наследия ЮНЕСКО – Беловежской пуще, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тревогу бьет и Всемирный фонд дикой природы. Там заявили, что опустошение объекта всемирного наследия ЮНЕСКО – Беловежской пущи – началось. Ведь в самый уникальный реликтовый лес, «легкие Европы», пришла польская тяжелая техника. Под стройплощадку выделена 200-метровая полоса вдоль границы – это означает вырубку около тысячи гектаров деревьев. Переживают ученые и за водные ресурсы, по которым пройдет барьер – это и приход рыбы на нерест, и гидрологические процессы.

Александр Каревский, декан факультета биологии и экологии Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:

Беловежская пуща славится большим количеством примыкающих водоемов, водотоков, болот. И это достаточно уязвимые экосистемы, которые нарабатывали свою стабильность годами и являются массивными участками запасов торфа, который представляет собой «легкие Европы» всей. И в данном случае отдаленные последствия непредсказуемые.

Олег Созинов, заведующий кафедрой ботаники Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:

Польская сторона намеревается сделать сплошной забор, сплошную преграду по государственной границе. А это нарушает работу и экологической европейской сети, и Бернскую конвенцию, которую все стороны подписали. Польские коллеги, ученые, полевики, кто занимается этой темой, тоже категорически против.

Миграционную проблему коллективного Запада стена решит вряд ли. Зато куда более реалистичный и одновременно трагичный сценарий – политические амбиции Евросоюза приведут к внесению Беловежской пущи в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, находящихся под угрозой.