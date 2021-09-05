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Концлагерь в Берёзе-Картузской. Кто поручил его создать и сколько людей погибло за пять лет?

05 сентября 2021 11:36
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Убийство министра внутренних дел Бронислава Перацкого боевиком Организации украинских националистов Григорием Мацейко. Случилось это 15 июня 1934 года в центре Варшавы. Польские власти реагируют с подозрительной оперативностью. Уже 17 июня 1934 года на основе распоряжения президента Речи Посполитой Игнация Мосцицкого в Березе-Картузской создают концентрационный лагерь. Об этом рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси».

Концлагерь в Берёзе-Картузской. Кто поручил его создать и сколько людей погибло за пять лет?-1

Мария Гуралюк, архивист государственного архива Брестской области:
В этом распоряжении говорилось о том, что необходимо изолировать в места, специально отведенные, лица, которые имеют социальную опасность. У нас есть дзённики Устава Речи Посполитой, и за 1934 год имеется это распоряжение президента.

Концлагерь в Берёзе-Картузской. Кто поручил его создать и сколько людей погибло за пять лет?-3

Первая статья этого распоряжения гласит: «Лица, деятельность либо намерения которых дают основание допускать, что с их стороны грозит нарушение безопасности, покоя либо общественного порядка, могут подлежать задержанию и принудительному помещению в место изоляции, не предназначенное для лиц, подозреваемых либо арестованных в связи с преступлениями». Местом для первого «лагеря изоляции» выберут Березу-Картузскую.

Концлагерь в Берёзе-Картузской. Кто поручил его создать и сколько людей погибло за пять лет?-5

Галина Кравчук, старший научный сотрудник Березовского историко-краеведческого музея:
Почему именно Березу выбрали местом для создания концлагеря? Может, потому, что Береза имеет очень хорошие подъездные пути, то есть у нас и шоссейная дорога, которая была построена в 1842 году, и железная дорога, которая была построена в 1871 году. То есть мы имеем сообщение как с Россией, так и с Польшей, и с Украиной. Может, это послужило поводом, что именно Береза была избрана местом для создания концлагеря.

Концлагерь в Берёзе-Картузской. Кто поручил его создать и сколько людей погибло за пять лет?-7

Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета, кандидат исторических наук:
Он находился, во-первых, в зоне наиболее проблемной – это белорусско-украинское пограничье, Полесье, те места, где была максимальная угроза для поляков национально-освободительного движения. Во-вторых, тогдашний полесский воевода был одним из самых ультрарадикалов, который активно проводил репрессивную политику. В принципе, полесские воеводы все такими были. В-третьих, там была инфраструктура. Недалеко железная дорога и все остальное. И там были казармы, еще царские, старый монастырь, затем в этом монастыре размещались царские казармы, то есть была необходимая инфраструктура для того, чтобы не только разместить заключенных, но и подвергать их жесткому, изнуряющему труду.

Концлагерь в Берёзе-Картузской. Кто поручил его создать и сколько людей погибло за пять лет?-9

Евгений Новик, профессор кафедры гуманитарных дисциплин Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, доктор исторических наук:
Цель поляков была такая – морально уничтожить этих «смутьянов» на польской земле, не дать им возможности повести за собой рабочих крестьян населения Западной Беларуси, Западной Украины и Польши. И добиться такого состояния, чтобы коммунисты, комсомольцы и им сочувствующие добровольно отказались от борьбы против польского оккупационного режима.

Концлагерь в Берёзе-Картузской. Кто поручил его создать и сколько людей погибло за пять лет?-11

Галина Кравчук:
С открытием этого концлагеря наш город стал закрытым, потому что, чтобы въехать, надо было брать специальное разрешение. Все подъезды охранялись, и жители были также предупреждены, что если появляется кто-то чужой, они должны тут же проинформировать об этом полицию.

Вадим Гигин:
Почему Береза-Картузская после убийства министра внутренних дел так быстро возникла? Потому что все уже было готово. Уже все было разработано, они уже понимали, что нужно делать, но, в принципе, мы мало об этом говорим – об атмосфере 1930-х годов в Европе. Это была атмосфера авторитаризма. Очень много было диктаторских режимов. Вся Прибалтика была диктаторской, Венгрия, Румыния, Болгария, Греция, Албания, в Югославии в 1929 году устанавливается режим монархической диктатуры, то есть это был авторитарный мейнстрим.

Концлагерь в Берёзе-Картузской. Кто поручил его создать и сколько людей погибло за пять лет?-13

Решение об изоляции людей должны были принимать общегражданские администрации, при этом не требовалось никакого судебного приговора. Срок может достигать трех месяцев, однако может и продлеваться. Первыми заключенными лагеря становятся украинские националисты и представители польского оппозиционного лагеря, которые критикуют режим Пилсудского и не принимают его диктатуру. Затем к ним присоединятся и деятели Коммунистической партии Западной Беларуси.

Вадим Гигин:
Примерно такое соотношение и было – украинские националисты, коммунисты, оппозиционный польский лагерь, затем представители немецкого национального меньшинства, отдельных еврейских партий туда попадали. И уже в самом конце они резко… Если за все это время около 3 000 человек прошло, до начала войны 1939 года, то уже в 1939 году они стали массово гнать всех, кто с их точки зрения представляет угрозу.

Концлагерь в Берёзе-Картузской. Кто поручил его создать и сколько людей погибло за пять лет?-15

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь, кандидат исторических наук:
К сожалению, это мрачная страница в истории Западной Беларуси, которая была создана польскими властями и стала апогеем той беззаконной политики, направленной на национальное угнетение, полонизацию и ассимиляцию местного населения. К сожалению, эта страница существовала.

Концлагерь в Берёзе-Картузской. Кто поручил его создать и сколько людей погибло за пять лет?-17

В начале Второй мировой войны, 1 сентября 1939 года, в концлагерь массово интернируют жителей Западной Беларуси. В течение 17 дней он становится лагерем для военнопленных. 17 сентября 1939 года советское руководство отдает приказ войскам Красной армии перейти советско-польскую границу.

Концлагерь в Берёзе-Картузской. Кто поручил его создать и сколько людей погибло за пять лет?-19

Вадим Гигин:
В сентябре 1939 года там стала меняться атмосфера. Во-первых, уже было понятно, что идет война, все об этом знали. Изменилось отношение надзирателей, была явная растерянность. Есть несколько свидетельств о том, как это произошло. Во-первых, завозили немцев. Немцы вели себя довольно нагло. Они как-то быстро объединились с этими бандеровцами, украинскими националистами. Группка Компартии Западной Беларуси сделала попытку объединиться, они сказали: надо что-то делать, надо вырваться. У них возникла потасовка, противоречия, там было по-разному – споры, драки с украинскими националистами и представителями немецкого нацменьшинства. Тем не менее вырваться удалось. Начались довольно жесткие расправы над надзирателями.

В сентябре 1939 года количество заключенных увеличивается до 10 тысяч.

Концлагерь в Берёзе-Картузской. Кто поручил его создать и сколько людей погибло за пять лет?-21

Вадим Гигин:
Причем там были немецкие военнопленные, летчики сбитые, но эти летчики содержались в лучших условиях, потому что и сами надзиратели давали себе отчет, что скоро немцы придут и от того, как они обращаются с немецкими военнопленными, зависит их судьба. Но и между заключенными, особенно в последние месяцы, отношения были крайне плохие, потому что коммунисты не дружили с националистами. И мы знаем, освобождение случилось до того, как пришла Красная армия. Мало того, что нападали на самих надзирателей, происходили столкновения, драки между коммунистами Западной Беларуси и украинскими националистами. Те пытались их не выпустить, считали, что скоро придут немцы, уже мы тут расправимся с ними. Но коммунисты смогли объединиться, буквально прорваться с дракой через эти ряды бандеровцев, которые им противостояли. Последние недели существования этого лагеря очень драматичны и интересны.

Концлагерь в Берёзе-Картузской. Кто поручил его создать и сколько людей погибло за пять лет?-23

Из воспоминаний Иосифа Баранова, находившегося в концлагере в 1939 году: «Приблизительно в семь часов утра 18 сентября 1939 года мы услышали (впервые с момента заключения в лагерь) женский голос: «Товарищи, выходите! Настало время свободы! Охраны нет». Радостные и взволнованные, мы выбежали на плац. Группа военнопленных гитлеровцев попыталась заменить убежавшую охрану лагеря и удержать заключенных до подхода своих войск. Но недавние узники всей массой стремительно бросились к центральным воротам, прорвали цепь гитлеровцев и вырвались на ликующие улицы Березы-Картузской».

Концлагерь в Берёзе-Картузской. Кто поручил его создать и сколько людей погибло за пять лет?-25

Вячеслав Данилович:
В результате освободительного похода Красной армии лагерь прекратил свое существование. Сегодня сохранились в Березе корпуса этого лагеря. На наш взгляд, целесообразно и необходимо, чтобы там было создано достойное место памяти, возможно, музеефикация элемента сохранившихся корпусов, чтобы люди, которые приезжали туда, видели, в каких нечеловеческих условиях приходилось жить заключенным, какие методы истязания, физического и духовного, применялись по отношению к людям. Еще раз подчеркну, без суда и следствия, помещенные в данный концентрационный лагерь.

Концлагерь в Берёзе-Картузской. Кто поручил его создать и сколько людей погибло за пять лет?-27

За пять лет существования лагеря в нем от жестокого обращения по различным данным погибло от 13 до 17 заключенных. Большинство из них были доведены в лагере до физического и психологического истощения, а затем направлены умирать в Кобринский госпиталь. Лагерь в Березе-Картузской оставил трагический след в истории. Коммунисты-узники Березы-Картузской доказали, что действительно являются людьми непреклонного мужества, веры и воли, всегда готовыми к борьбе против фашизма. В память о страданиях и борьбе заключенных на месте бывшего концлагеря в 1962 году был установлен обелиск.

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# История # Вадим Гигин # Юзеф Пилсудский

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