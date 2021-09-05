Концлагерь в Берёзе-Картузской. Кто поручил его создать и сколько людей погибло за пять лет?

Убийство министра внутренних дел Бронислава Перацкого боевиком Организации украинских националистов Григорием Мацейко. Случилось это 15 июня 1934 года в центре Варшавы. Польские власти реагируют с подозрительной оперативностью. Уже 17 июня 1934 года на основе распоряжения президента Речи Посполитой Игнация Мосцицкого в Березе-Картузской создают концентрационный лагерь. Об этом рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси».

Мария Гуралюк, архивист государственного архива Брестской области:

В этом распоряжении говорилось о том, что необходимо изолировать в места, специально отведенные, лица, которые имеют социальную опасность. У нас есть дзённики Устава Речи Посполитой, и за 1934 год имеется это распоряжение президента.

Первая статья этого распоряжения гласит: «Лица, деятельность либо намерения которых дают основание допускать, что с их стороны грозит нарушение безопасности, покоя либо общественного порядка, могут подлежать задержанию и принудительному помещению в место изоляции, не предназначенное для лиц, подозреваемых либо арестованных в связи с преступлениями». Местом для первого «лагеря изоляции» выберут Березу-Картузскую.

Галина Кравчук, старший научный сотрудник Березовского историко-краеведческого музея:

Почему именно Березу выбрали местом для создания концлагеря? Может, потому, что Береза имеет очень хорошие подъездные пути, то есть у нас и шоссейная дорога, которая была построена в 1842 году, и железная дорога, которая была построена в 1871 году. То есть мы имеем сообщение как с Россией, так и с Польшей, и с Украиной. Может, это послужило поводом, что именно Береза была избрана местом для создания концлагеря.

Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета, кандидат исторических наук:

Он находился, во-первых, в зоне наиболее проблемной – это белорусско-украинское пограничье, Полесье, те места, где была максимальная угроза для поляков национально-освободительного движения. Во-вторых, тогдашний полесский воевода был одним из самых ультрарадикалов, который активно проводил репрессивную политику. В принципе, полесские воеводы все такими были. В-третьих, там была инфраструктура. Недалеко железная дорога и все остальное. И там были казармы, еще царские, старый монастырь, затем в этом монастыре размещались царские казармы, то есть была необходимая инфраструктура для того, чтобы не только разместить заключенных, но и подвергать их жесткому, изнуряющему труду.

Евгений Новик, профессор кафедры гуманитарных дисциплин Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, доктор исторических наук:

Цель поляков была такая – морально уничтожить этих «смутьянов» на польской земле, не дать им возможности повести за собой рабочих крестьян населения Западной Беларуси, Западной Украины и Польши. И добиться такого состояния, чтобы коммунисты, комсомольцы и им сочувствующие добровольно отказались от борьбы против польского оккупационного режима.

Галина Кравчук:

С открытием этого концлагеря наш город стал закрытым, потому что, чтобы въехать, надо было брать специальное разрешение. Все подъезды охранялись, и жители были также предупреждены, что если появляется кто-то чужой, они должны тут же проинформировать об этом полицию. Вадим Гигин:

Почему Береза-Картузская после убийства министра внутренних дел так быстро возникла? Потому что все уже было готово. Уже все было разработано, они уже понимали, что нужно делать, но, в принципе, мы мало об этом говорим – об атмосфере 1930-х годов в Европе. Это была атмосфера авторитаризма. Очень много было диктаторских режимов. Вся Прибалтика была диктаторской, Венгрия, Румыния, Болгария, Греция, Албания, в Югославии в 1929 году устанавливается режим монархической диктатуры, то есть это был авторитарный мейнстрим.

Решение об изоляции людей должны были принимать общегражданские администрации, при этом не требовалось никакого судебного приговора. Срок может достигать трех месяцев, однако может и продлеваться. Первыми заключенными лагеря становятся украинские националисты и представители польского оппозиционного лагеря, которые критикуют режим Пилсудского и не принимают его диктатуру. Затем к ним присоединятся и деятели Коммунистической партии Западной Беларуси. Вадим Гигин:

Примерно такое соотношение и было – украинские националисты, коммунисты, оппозиционный польский лагерь, затем представители немецкого национального меньшинства, отдельных еврейских партий туда попадали. И уже в самом конце они резко… Если за все это время около 3 000 человек прошло, до начала войны 1939 года, то уже в 1939 году они стали массово гнать всех, кто с их точки зрения представляет угрозу.

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь, кандидат исторических наук:

К сожалению, это мрачная страница в истории Западной Беларуси, которая была создана польскими властями и стала апогеем той беззаконной политики, направленной на национальное угнетение, полонизацию и ассимиляцию местного населения. К сожалению, эта страница существовала.

В начале Второй мировой войны, 1 сентября 1939 года, в концлагерь массово интернируют жителей Западной Беларуси. В течение 17 дней он становится лагерем для военнопленных. 17 сентября 1939 года советское руководство отдает приказ войскам Красной армии перейти советско-польскую границу.

Вадим Гигин:

В сентябре 1939 года там стала меняться атмосфера. Во-первых, уже было понятно, что идет война, все об этом знали. Изменилось отношение надзирателей, была явная растерянность. Есть несколько свидетельств о том, как это произошло. Во-первых, завозили немцев. Немцы вели себя довольно нагло. Они как-то быстро объединились с этими бандеровцами, украинскими националистами. Группка Компартии Западной Беларуси сделала попытку объединиться, они сказали: надо что-то делать, надо вырваться. У них возникла потасовка, противоречия, там было по-разному – споры, драки с украинскими националистами и представителями немецкого нацменьшинства. Тем не менее вырваться удалось. Начались довольно жесткие расправы над надзирателями. В сентябре 1939 года количество заключенных увеличивается до 10 тысяч.

Вадим Гигин:

Причем там были немецкие военнопленные, летчики сбитые, но эти летчики содержались в лучших условиях, потому что и сами надзиратели давали себе отчет, что скоро немцы придут и от того, как они обращаются с немецкими военнопленными, зависит их судьба. Но и между заключенными, особенно в последние месяцы, отношения были крайне плохие, потому что коммунисты не дружили с националистами. И мы знаем, освобождение случилось до того, как пришла Красная армия. Мало того, что нападали на самих надзирателей, происходили столкновения, драки между коммунистами Западной Беларуси и украинскими националистами. Те пытались их не выпустить, считали, что скоро придут немцы, уже мы тут расправимся с ними. Но коммунисты смогли объединиться, буквально прорваться с дракой через эти ряды бандеровцев, которые им противостояли. Последние недели существования этого лагеря очень драматичны и интересны.

Из воспоминаний Иосифа Баранова, находившегося в концлагере в 1939 году: «Приблизительно в семь часов утра 18 сентября 1939 года мы услышали (впервые с момента заключения в лагерь) женский голос: «Товарищи, выходите! Настало время свободы! Охраны нет». Радостные и взволнованные, мы выбежали на плац. Группа военнопленных гитлеровцев попыталась заменить убежавшую охрану лагеря и удержать заключенных до подхода своих войск. Но недавние узники всей массой стремительно бросились к центральным воротам, прорвали цепь гитлеровцев и вырвались на ликующие улицы Березы-Картузской».