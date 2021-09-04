«Отправляли на каторгу, в места заключения». Вот как жили западные белорусы во время польской оккупации

В 1915 году в ходе Первой мировой войны в Березу входят германские войска. Немецкая оккупация продолжится до января 1919 года, когда город на месяц захватит Красная армия. Уже в феврале 1919-го Береза станет польской, сообщили в документальном проекте «Тайны Беларуси». По результатам Рижского мирного договора в 1921 году западнобелорусские земли, в том числе и город Береза, окончательно войдут в состав Польши.

Вячеслав Селеменев, ведущий научный сотрудник Национального архива Республики Беларусь, кандидат исторических наук:

Дело в том, что эта территория была незаконно захвачена поляками в 1921 году. Они воспользовались тем, что советская Россия была не в состоянии дальше вести военные действия, и ей нужно было срочно заключить мирный договор, поэтому поляки этим воспользовались.

Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета, кандидат исторических наук:

Поляки проводили очень агрессивную, активную политику. Они не признавали никакие национальные меньшинства, причем эта политика с каждым годом становилась все более жесткой.

Более 80 % населения Западной Беларуси занимается сельским хозяйством. Крестьяне страдают от малоземелья и безземелья, налогового притеснения и чиновнического произвола. В поисках работы и средств существования обедневшие крестьяне вынуждены уехать в страны Западной Европы, Северной и Южной Америки. Тяжелое положение трудящихся способствует борьбе за социальное и национальное освобождение. Как Суворов связан с названием города и кто владел одноименным поместьем? Рассказываем историю Березы

С приходом к власти Юзефа Пилсудского в Польше в результате государственного переворота в 1926 году устанавливается авторитарный режим, известный как «санация».

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь, кандидат исторических наук:

Политика санации подразумевала «оздоровление» Польши в политическом плане. Как это понималось? Необходимо было ликвидировать любые проявления леворадикальных движений, альтернативных тому курсу. Фактически направлено в интересах зажиточных пластов населения, буржуазии, которое проводилось польским правительством. Именно в этом ракурсе и понималось оздоровление, что необходимо избавиться от всяких коммунистов, радикалов и прочих, которые мешают нормально развиваться польскому государству. Это означала политика санации, что в переводе само слово означает оздоровление.

Евгений Новик, профессор кафедры гуманитарных дисциплин Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, доктор исторических наук:

Они делали вид, что оздоравливают Польшу. Оздоравливают от коммунистов, комсомольцев, смуты и делают жизнь польского народа радостной и счастливой.

Дмитрий Мигун, профессор кафедры историко-культурного наследия Беларуси Республиканского института высшей школы, кандидат исторических наук:

Они провозгласили такую политику. Не секрет, что Польша – страна одного народа. Понятно какого – польского. Поэтому все, что касается не только белорусов, но и западных украинцев и других, там же очень много еще и других народов. Все это не то чтобы уничтожалось, этому не давали ход.

Тяжелое социальное и экономическое положение дополнялось полицейским террором. По всей территории Западной Беларуси зверствуют карательные экспедиции – пацификации. Полицейские уничтожают жилье и имущество крестьян, устраивают массовые избиения населения. Жителям деревень запрещается зажигать вечером свет, ходить в другие деревни.

Вадим Гигин:

Это массовые карательные акции против белорусского, украинского населения в основном на Полесье и Волыни. И тогда уже создавались, это не концлагеря были, они сгоняли население из сожженных деревень во временные поселения, а потом их распределяли дальше. Кого-то отправляли на каторгу, в места заключения, кого-то – под надзор полиции, но временно их сгоняли в такие фильтрационные пункты.

Вячеслав Данилович:

Политика полонизации не прекратилась, она фактически начала проводиться с началом 1920-х годов. Постепенно сокращается количество белорусских школ. Ели мы говорим про Западную Беларусь, этот процесс продолжится и с приходом к власти Пилсудского в 1926 году. Было сделано небольшое отступление для того, чтобы немножко успокоить белорусов. Было открыто чуть более десятка смешанных, белорусско-польских школ, но это было буквально год-два, и обратный процесс пошел, то есть продолжилось сокращение учреждений образования, которые работали на белорусском языке – школ, гимназий и прочее.