Дмитрий Пиневич: «Вакцинация востребована всегда, даже в большей степени до эпидемического сезона»

Новости Беларуси. Теперь официально. В Министерстве здравоохранения состоялось подписание документов о передаче нашей стране китайской вакцины от COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

5 сентября ее доставили из Пекина в Беларусь самолетом. Это 500 тысяч доз, которые предоставлены в качестве дружеской гуманитарной помощи, а также миллион – в рамках закупки.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:

Вакцинация востребована всегда, даже в большей степени до эпидемического сезона. Поэтому мы еще раз, пользуясь и этим информационным случаем, призываем всех тех, кто не вакцинировался, привиться любым типом вакцины, которая у нас есть в стране. Для каждой вакцины есть свое применение и свой контингент. Мы еще раз подчеркиваем, что мы заинтересованы в данной вакцине и в том числе дальнейшем стратегическом взаимодействии по данному направлению.

3 сентября в Беларусь поступила и вакцина «Спутник Лайт». Ее будут рекомендовать для иммунизации студенческой молодежи.