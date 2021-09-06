Прямой эфир

Дмитрий Пиневич: «Вакцинация востребована всегда, даже в большей степени до эпидемического сезона»

06 сентября 2021 08:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Теперь официально. В Министерстве здравоохранения состоялось подписание документов о передаче нашей стране китайской вакцины от COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Пиневич: «Вакцинация востребована всегда, даже в большей степени до эпидемического сезона»-1

5 сентября ее доставили из Пекина в Беларусь самолетом. Это 500 тысяч доз, которые предоставлены в качестве дружеской гуманитарной помощи, а также миллион – в рамках закупки.

Дмитрий Пиневич: «Вакцинация востребована всегда, даже в большей степени до эпидемического сезона»-4

После контроля качества в аккредитованной лаборатории вакцина поступит в организации здравоохранения.

Дмитрий Пиневич: «Вакцинация востребована всегда, даже в большей степени до эпидемического сезона»-7

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Вакцинация востребована всегда, даже в большей степени до эпидемического сезона. Поэтому мы еще раз, пользуясь и этим информационным случаем, призываем всех тех, кто не вакцинировался, привиться любым типом вакцины, которая у нас есть в стране. Для каждой вакцины есть свое применение и свой контингент. Мы еще раз подчеркиваем, что мы заинтересованы в данной вакцине и в том числе дальнейшем стратегическом взаимодействии по данному направлению.

3 сентября в Беларусь поступила и вакцина «Спутник Лайт». Ее будут рекомендовать для иммунизации студенческой молодежи.

# Вакцинация # общество # Се Сяоюн # Дмитрий Пиневич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Кто страдает «афганским синдромом» и почему мир может треснуть по швам? Анонс ток-шоу «По существу»
06 сентября 2021 08:16

Кто страдает «афганским синдромом» и почему мир может треснуть по швам? Анонс ток-шоу «По существу»

Хит сентября. Как приготовить кукурузу в медово-имбирной глазури?
06 сентября 2021 08:08

Хит сентября. Как приготовить кукурузу в медово-имбирной глазури?

От литературных батлов до реконструкции боя. Обзор необычных площадок Дня письменности в Копыле
06 сентября 2021 08:05

От литературных батлов до реконструкции боя. Обзор необычных площадок Дня письменности в Копыле