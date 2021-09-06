Кто страдает «афганским синдромом» и почему мир может треснуть по швам? Анонс ток-шоу «По существу»

Новости Беларуси. Конфликт интересов в геополитическом разрезе. Кто страдает «афганским синдромом» и почему мир может треснуть по швам? Большую политику, международные дивиденды, расстановку сил и конспирологическую сверхидею сложившейся ситуации разберут 6 сентября в прямом эфире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На площадке ток-шоу «По существу» ведущие Алена Сырова и Кирилл Казаков соберут политологов, востоковедов, экс-разведчиков, экспертов-международников.