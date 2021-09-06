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Кто страдает «афганским синдромом» и почему мир может треснуть по швам? Анонс ток-шоу «По существу»

06 сентября 2021 08:16
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Новости Беларуси. Конфликт интересов в геополитическом разрезе. Кто страдает «афганским синдромом» и почему мир может треснуть по швам? Большую политику, международные дивиденды, расстановку сил и конспирологическую сверхидею сложившейся ситуации разберут 6 сентября в прямом эфире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На площадке ток-шоу «По существу» ведущие Алена Сырова и Кирилл Казаков соберут политологов, востоковедов, экс-разведчиков, экспертов-международников.

Всем неравнодушным к миропорядку на планете включать телевизор в 18:30.

# Международная политика # общество # Кирилл Казаков # Алена Сырова

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