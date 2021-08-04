«Мужа твоего на твоих глазах закопаем». Что писали людям, которые публично поддержали Александра Лукашенко?

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Пока большинство людей встречало светлый праздник Пасхи, а затем День Победы, радикальное меньшинство готовили к другому – травле. Грязной и оскорбительной. И это тоже технология.

Александр Шпаковский, политолог:

Современные возможности социальных сетей позволяют достаточно быстро составить впечатление об окружении, круге родных, месте жительства, увлечениях человека. Все это впоследствии используется, чтобы человека деанонимировать и натравить на него свору комментаторов, которые всячески оскорбляют, запугивают. А в это же время противник к такого рода действиям, скажем, не готов. У многих людей, конечно же, создается ложное ощущение одиночества, своей невостребованности, появляются тревожные настроения, страх.

В интернете развернули целую кампанию по травле всех, на кого укажут кураторы мятежа. Все те, кто не желал вставать на сторону мятежников, объявлялись врагами. Врагами, с которыми можно сделать все что угодно.

Илона Илларионова, молодежный активист:

Писали, выражусь так, невероятные гадости, что я и такая и сякая, и чтобы что-нибудь со мной сделали, чтобы я боялась, если меня кто-то встретит из этих людей, которые мне писали, на улице, что у меня будут большие проблемы. «Ты не права. Ты понимаешь, что ты несешь?»