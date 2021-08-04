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«Мы избежали главного». Владимир Караник назвал критерии того, что Беларусь справилась с коронавирусом

04 августа 2021 15:41
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

«Мы избежали главного». Владимир Караник назвал критерии того, что Беларусь справилась с коронавирусом-1

Заголовки первых дней коронавируса в Беларуси – «Трупы сжигают в крематориях», «Десятки свежих крестов на кладбищах», «Больницы переполнены». Всю вину возлагали якобы на неправильный курс государства в борьбе с пандемией. Население просто сводили с ума.

«Мы избежали главного». Владимир Караник назвал критерии того, что Беларусь справилась с коронавирусом-4

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
Мы избежали главного. В нашей стране не было стадионов, перепрофилированных в так называемые медицинские учреждения, все понимали: оказать нормальную медицинскую помощь в этих условиях невозможно. Нам хватило штатных мест. Нам не пришлось мобилизовывать социальных работников и превращать их во врачей, потому что у нас хватило медицинских работников. У нас не было домов престарелых, которые заполнены телами умерших стариков. У нас не было рефрижераторов, наполненных телами умерших, которые стояли вдоль больниц, потому что морги не справлялись. У нас не было километровых очередей в приемные покои, людей, которые не могут получить консультацию. Вот этот непосредственный эффект можно уже оценить сейчас. Система здравоохранения справилась.

Председатель КГБ о коронавирусе: специалисты, дипломаты признают, что Беларусь действовала оптимально в наших условиях. Подробнее здесь.

# Коронавирус # общество # Владимир Караник # Фотофакт

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