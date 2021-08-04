«Мы избежали главного». Владимир Караник назвал критерии того, что Беларусь справилась с коронавирусом

Заголовки первых дней коронавируса в Беларуси – «Трупы сжигают в крематориях», «Десятки свежих крестов на кладбищах», «Больницы переполнены». Всю вину возлагали якобы на неправильный курс государства в борьбе с пандемией. Население просто сводили с ума.

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:

Мы избежали главного. В нашей стране не было стадионов, перепрофилированных в так называемые медицинские учреждения, все понимали: оказать нормальную медицинскую помощь в этих условиях невозможно. Нам хватило штатных мест. Нам не пришлось мобилизовывать социальных работников и превращать их во врачей, потому что у нас хватило медицинских работников. У нас не было домов престарелых, которые заполнены телами умерших стариков. У нас не было рефрижераторов, наполненных телами умерших, которые стояли вдоль больниц, потому что морги не справлялись. У нас не было километровых очередей в приемные покои, людей, которые не могут получить консультацию. Вот этот непосредственный эффект можно уже оценить сейчас. Система здравоохранения справилась.