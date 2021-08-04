Председатель КГБ о коронавирусе: специалисты, дипломаты признают, что Беларусь действовала оптимально в наших условиях

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».
Выбрать принципиально иной путь борьбы с пандемией для руководства страны было огромным риском и колоссальной ответственностью. Но история доказала, что именно Президент Лукашенко, не пойдя туда, куда пошел весь мир, единственный был прав.
Иван Тертель, председатель КГБ Беларуси:
У нас государство выбрало оптимальный путь решения этой проблемы – это признают негласно все. В США, Германии специалисты, дипломаты (не буду называть по ясным причинам), которые у нас здесь работают, признают, что Республика Беларусь действовала оптимально в наших условиях. Наш опыт пытаются где-то копировать уже в настоящее время. Вместе с тем те условия, которые тогда сложились, – психоз.
Удалось сохранить и здоровье людей, и экономические мощности.
А верующие всего мира до сих пор помнят, как именно Беларусь стала одной страной, где не отступили от заветов Христа и достойно встретили светлый праздник Воскресения Христова.
Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси:
В это время если еще закрываются храмы, ограничивается возможность к этому, вообще человеку становится очень сложно. Поэтому то, что у нас храмы были открыты, это очень большая милость Божья и очень правильное решение, которое было сориентировано на людей.
«Мужа твоего на твоих глазах закопаем». Вот что писали людям, которые публично поддержали Александра Лукашенко. Подробнее здесь.