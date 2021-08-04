Председатель КГБ о коронавирусе: специалисты, дипломаты признают, что Беларусь действовала оптимально в наших условиях

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Выбрать принципиально иной путь борьбы с пандемией для руководства страны было огромным риском и колоссальной ответственностью. Но история доказала, что именно Президент Лукашенко, не пойдя туда, куда пошел весь мир, единственный был прав.

Иван Тертель, председатель КГБ Беларуси:

У нас государство выбрало оптимальный путь решения этой проблемы – это признают негласно все. В США, Германии специалисты, дипломаты (не буду называть по ясным причинам), которые у нас здесь работают, признают, что Республика Беларусь действовала оптимально в наших условиях. Наш опыт пытаются где-то копировать уже в настоящее время. Вместе с тем те условия, которые тогда сложились, – психоз. Удалось сохранить и здоровье людей, и экономические мощности.

А верующие всего мира до сих пор помнят, как именно Беларусь стала одной страной, где не отступили от заветов Христа и достойно встретили светлый праздник Воскресения Христова.