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Председатель КГБ о коронавирусе: специалисты, дипломаты признают, что Беларусь действовала оптимально в наших условиях

04 августа 2021 15:41
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Председатель КГБ о коронавирусе: специалисты, дипломаты признают, что Беларусь действовала оптимально в наших условиях-1

Выбрать принципиально иной путь борьбы с пандемией для руководства страны было огромным риском и колоссальной ответственностью. Но история доказала, что именно Президент Лукашенко, не пойдя туда, куда пошел весь мир, единственный был прав.

Председатель КГБ о коронавирусе: специалисты, дипломаты признают, что Беларусь действовала оптимально в наших условиях-4

Иван Тертель, председатель КГБ Беларуси:
У нас государство выбрало оптимальный путь решения этой проблемы – это признают негласно все. В США, Германии специалисты, дипломаты (не буду называть по ясным причинам), которые у нас здесь работают, признают, что Республика Беларусь действовала оптимально в наших условиях. Наш опыт пытаются где-то копировать уже в настоящее время. Вместе с тем те условия, которые тогда сложились, – психоз.

Удалось сохранить и здоровье людей, и экономические мощности.

Председатель КГБ о коронавирусе: специалисты, дипломаты признают, что Беларусь действовала оптимально в наших условиях-7

А верующие всего мира до сих пор помнят, как именно Беларусь стала одной страной, где не отступили от заветов Христа и достойно встретили светлый праздник Воскресения Христова.

Председатель КГБ о коронавирусе: специалисты, дипломаты признают, что Беларусь действовала оптимально в наших условиях-10

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси:
В это время если еще закрываются храмы, ограничивается возможность к этому, вообще человеку становится очень сложно. Поэтому то, что у нас храмы были открыты, это очень большая милость Божья и очень правильное решение, которое было сориентировано на людей.

«Мужа твоего на твоих глазах закопаем». Вот что писали людям, которые публично поддержали Александра Лукашенко. Подробнее здесь.

# Коронавирус # общество # Иван Тертель # Митрополит Вениамин # Александр Лукашенко # Фотофакт

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