Эйсмонт о первых месяцах коронавируса: о каждой смерти, которая произошла ночью, утром Караник докладывал Президенту

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:

Все мы помним, как это начиналось. Все мы помним, какой эмоциональный фон был уже на тот момент у нашего общества. Каждый из нас видел, что происходило в мире. И к тому моменту, когда COVID-19 пришел к нам, наверное, практически все наши люди уже эмоционально были к нему очень подготовлены. В плохом смысле слова подготовлены. Огромное напряжение. Общество – как один какой-то оголенный нерв. Мы его уже ждали с каким-то чувством безысходности. Я говорю «мы», имея в виду всех наших людей. Весна 2020 года. Вот тогда всю сеть антигосударственных медиаресурсов включили на полную мощность. Пока наши врачи героически спасали больных в красных зонах, «новые медиа» как падальщики рыскали по всей стране в поисках негатива.

Дмитрий Бычковский, заведующий отделением, врач анестезиолог-реаниматолог:

Первая волна. Мы работали, еще даже не понимая сути заболевания, может, до конца не понимая патогенез, как наносятся повреждения этим вирусом. Было очень много непонятного.

Наталья Эйсмонт:

По признанию Президента, он тогда как таковой предвыборной кампанией не занимался вообще. Он занимался лечением, здоровьем и жизнью людей. Утром, днем, вечером, а иногда и ночью в эти месяцы, особенно в первые месяцы, Президенту десяток раз в день на стол ложились сводки. Каждый человек из тяжелых на ИВЛ был на личном контроле. Каждая смерть разбиралась и анализировалась. По каждой смерти, которая, не дай бог, произошла вечером, ночью, уже утром Караник докладывал: что послужило причиной, что не сделали, что, может быть, могли сделать, что могли попробовать другое, какие отягчающие были обстоятельства, которые к этому привели, какой «букет», совокупность, комплекс, как так получилось. Президент занимался этим. И тогда Президент рассказывал, и сейчас об этом нужно говорить, звучали ведь очень разные предложения. Анализируя то, что происходило тогда в нашем обществе, – ведь насколько проще было взять и объявить локдаун. Ведь насколько проще было закрыть людей и запретить им вообще выходить на улицу. И даже перенести выборы. Ведь тогда под COVID-19 можно было сделать все что угодно и объяснить это ковидом. И общество бы это приняло. Но тогда Президент сказал: выборы пройдут строго по Конституции.