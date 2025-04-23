Музей истории ВОВ обновил временную выставку, посвящённую юбилею Победы

Сохранить память о подвиге. Музей истории Великой Отечественной войны обновил временную выставку, посвященную юбилею Победы. Центральный экспонат этого месяца – «Золотая Звезда» Героя Советского Союза Алексея Анисимовича Рокитянского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во главе штурмовой группы он переправлялся через Неман на территории Литвы. В ходе жестокого боя силы фашистов превосходили возможности наших войск. В решающий момент Алексей Рокитянский повел бойцов в рукопашную. Воодушевленные бесстрашием командира, солдаты отбросили врага и удерживали позиции до тех пор, пока не прибыло подкрепление. «Золотую звезду» в фонды музея передала дочь Героя Советского Союза.

Людмила Рокитянская: Мы всегда так предполагали, что мы отвезем все это на его родину, потому что в Полтаве в краеведческом музее есть отдел, посвященный и папе в том числе. И мы, конечно же, планировали так. Но события повернулись по-другому. И, конечно же, зачем дома хранить? Такие вещи, я думаю, принадлежат всем.

«Золотая звезда» Алексея Рокитянского – один из экспонатов выставки. На ее стендах уже показали самодельный партизанский пистолет-пулемет, рукописный журнал и икону-оберег. Каждый месяц музей будет представлять публике новые раритеты.

Светлана Прибыш, заместитель главного хранителя фондов Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

У нас есть несколько предметов, которые мы хотим, можем представить. Это и интересный документ участника Парада Победы Александра Васильевича Кирсанова, тоже герой Советского Союза. Это и фотография Владимира Деброва, которая была у него в нагрудном кармане и была повреждена немецким осколком. Это и предметы из коллекции оружия.

Собрание музея истории Великой Отечественной войны насчитывает более 164 тысяч предметов. На выставке раритетов будут презентованы редчайшие.