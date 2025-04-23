Граждане Беларуси в результате теракта в Индии не пострадали – МИД

Граждане Республики Беларусь в результате произошедшего теракта в Индии не пострадали. Об этом информирует Министерство иностранных дел нашей страны.

В Индии во вторник, 22 апреля, неизвестные расстреляли группу туристов. По предварительным данным, жертвами стали по меньшей мере 27 человек, еще 20 человек получили ранения. Сообщается, что нападение на туристов произошло в штате Кашмир.

Ответственность за теракт взяла на себя малоизвестная вооруженная группировка.

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования Президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру этой страны Нарендре Моди в связи с многочисленными человеческими жертвами террористического акта.