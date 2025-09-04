Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик о том, что «Накипело» – на СТВ!
Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик о том, что «Накипело» – на СТВ!
Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
Как вы думаете, люди вообще похожи друг на друга? Или поставим вопрос так: между русскими и теми же общеевропейцами есть непреодолимая разница? Вот для нас, например, для русского (белоруса, украинца, башкира, якута), существуют северные и южные немцы, нормандцы и гасконцы, чехи и словаки – они есть.
Тогда как для общеевропейцев мы все – якуты, башкиры, украинцы, белорусы – русские. Не в том смысле, что уж совсем на одно лицо, а в смысле: обитатели джунглей. Дикари. Унтерменши. И чего с нами разговаривать?
План «Ост» – он ведь именно из такого отношения и возник. Отношения, которое, к сожалению, никуда не делось. Особенно это видно сейчас, когда даже Америка хочет остановить войну. И только вновь объединенная Европа желает воевать до поражения (и расчленения) России. Чужими, разумеется, руками и телами, по-англосаксонски.
Желание Запада снести так и непонятый и не подчиненный им Восток — оно начинается с нас с вами. Читать здесь.
Андрей Муковозчик:
А вот интересные социологические наблюдения, цитирую: «В России 75 % молодежи в возрасте 18-35 лет проживает отдельно от родителей, а желают жить отдельно от них 85 %». Тогда как в Италии, цитата, «67,5 % всех 18-34-летних итальянцев в 2022 году жили с родителями. А на 20 лет раньше, в 2002 году, таких было тоже много, но поменьше – 60 %)».
Если же взять регионы южнее Неаполя – Калабрию или Апулию, – то там этот показатель приближается к 75 %. Аналогичную тенденцию Евростат фиксирует «среди возрастной группы 16-29 лет в других странах Южной Европы, включая Хорватию, Грецию и Португалию».
Иными словами, в России с родителями живет только каждый четвертый «взрослый ребенок» (а хотят так жить еще меньше), тогда как в Европе (особенно в Южной) так живут каждые две подружки из трех, если вообще не три товарища из четырех. Ну, и скажите вы мне тогда, где «решен» квартирный вопрос, а где конь не валялся?
Почему нас так боятся на Западе? Смотрите в видео.
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