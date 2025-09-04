Муковозчик: желание Запада снести Восток ведь начинается с нас с вами

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Как вы думаете, люди вообще похожи друг на друга? Или поставим вопрос так: между русскими и теми же общеевропейцами есть непреодолимая разница? Вот для нас, например, для русского (белоруса, украинца, башкира, якута), существуют северные и южные немцы, нормандцы и гасконцы, чехи и словаки – они есть.

Тогда как для общеевропейцев мы все – якуты, башкиры, украинцы, белорусы – русские. Не в том смысле, что уж совсем на одно лицо, а в смысле: обитатели джунглей. Дикари. Унтерменши. И чего с нами разговаривать?

План «Ост» – он ведь именно из такого отношения и возник. Отношения, которое, к сожалению, никуда не делось. Особенно это видно сейчас, когда даже Америка хочет остановить войну. И только вновь объединенная Европа желает воевать до поражения (и расчленения) России. Чужими, разумеется, руками и телами, по-англосаксонски.