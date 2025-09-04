В реабилитационном центре «Жемчужина» отметили День Союзного государства

Место, где начинается дружба. В реабилитационном центре «Жемчужина» Лепельского района отметили День Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Масштабный праздник объединил 60 ребят, проходящих оздоровление в санатории. Это дети из Брянской и Калужской областей России, а также Гомельского и Могилевского регионов нашей страны. Старт мероприятию дала торжественная линейка «Единство наших государств».

Программа Дня Союзного государства насыщенная. Для ребят подготовили множество тематических активностей. Это и партизанский уголок с песнями военного времени, квесты, мастер-класс по рисованию и танцевальная секция. Продолжила культурную программу диалоговая площадка. В центре внимания – перспективы развития интеграционного объединения. Обсуждали и то, как современные технологии могут изменить Союзное государство в будущем. А чтобы проверить, сбудутся ли прогнозы – заложили капсулу времени, которую откроют в год 100-летней годовщины Великой Победы.

Наталия Бурак, консультант Представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске:

Некоторые приехали уже по второму разу, они стремятся сюда попасть и общаться с нашими белорусскими детьми. Самое важное – живое общение. Это дружба между ребятами, которую они потом пронесут по жизни. И наше Союзное государство от этого только выиграет.

Константин Посконный:

Я из Брянска. Я здесь уже во второй раз, в «Жемчужине» – первый. Здесь очень понравилось, нас очень хорошо кормят. С друзьями было очень легко познакомиться, особенно с белорусами. Так как мы дружественные страны и хорошо понимаем дружеский язык. Мне очень понравилось, обязательно еще раз сюда приеду, когда будем выкапывать капсулу лет через 20. В честь 80-летия Победы и укрепления дружественных связей между Беларусью и Россией ребята с гостями заложили кленовую аллею. День Союзного государства в «Жемчужине» уже добрая традиция. В 2025 году праздник отметили в 20-й раз. Сегодня здравница входит в систему созданных государством по программе «Дети Чернобыля» специализированных детских реабилитационных центров, где есть все условия для комплексной реабилитации ребят из пострадавших районов.