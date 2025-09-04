В реабилитационном центре «Жемчужина» отметили День Союзного государства
Место, где начинается дружба. В реабилитационном центре «Жемчужина» Лепельского района отметили День Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Масштабный праздник объединил 60 ребят, проходящих оздоровление в санатории.
Это дети из Брянской и Калужской областей России, а также Гомельского и Могилевского регионов нашей страны. Старт мероприятию дала торжественная линейка «Единство наших государств».
Программа Дня Союзного государства насыщенная. Для ребят подготовили множество тематических активностей. Это и партизанский уголок с песнями военного времени, квесты, мастер-класс по рисованию и танцевальная секция. Продолжила культурную программу диалоговая площадка.
В центре внимания – перспективы развития интеграционного объединения. Обсуждали и то, как современные технологии могут изменить Союзное государство в будущем. А чтобы проверить, сбудутся ли прогнозы – заложили капсулу времени, которую откроют в год 100-летней годовщины Великой Победы.
Наталия Бурак, консультант Представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске:
Некоторые приехали уже по второму разу, они стремятся сюда попасть и общаться с нашими белорусскими детьми. Самое важное – живое общение. Это дружба между ребятами, которую они потом пронесут по жизни. И наше Союзное государство от этого только выиграет.
Константин Посконный:
Я из Брянска. Я здесь уже во второй раз, в «Жемчужине» – первый. Здесь очень понравилось, нас очень хорошо кормят. С друзьями было очень легко познакомиться, особенно с белорусами. Так как мы дружественные страны и хорошо понимаем дружеский язык. Мне очень понравилось, обязательно еще раз сюда приеду, когда будем выкапывать капсулу лет через 20.
В честь 80-летия Победы и укрепления дружественных связей между Беларусью и Россией ребята с гостями заложили кленовую аллею. День Союзного государства в «Жемчужине» уже добрая традиция. В 2025 году праздник отметили в 20-й раз.
Сегодня здравница входит в систему созданных государством по программе «Дети Чернобыля» специализированных детских реабилитационных центров, где есть все условия для комплексной реабилитации ребят из пострадавших районов.
Валерий Малашко, председатель комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по здравоохранению:
Сегодня ребята с пострадавших территорий от Чернобыльской атомной станции, а также иных радиационных катастроф присутствуют в белорусском оздоровительном центре «Жемчужина». Мы видим, насколько ребята здесь не только получают качественное оздоровление, лечение там, где это необходимо. В первую очередь они дружат, познают друг друга, не столько даже познают, сколько открывают эти общие основы, на которых строится наше общее отечество, как говорили наши президенты.
Акцент в лечебной и оздоровительной работе делается на немедикаментозные методы, направленные на лечение и профилактику болезней костно-мышечной системы, органов дыхания и системы кровообращения. В арсенале медицинских работников – свыше 80 лечебных процедур. В их числе – магнитотерапия, электросветолечение, оздоровительные ванны, грязелечение и массаж.