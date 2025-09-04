РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова отмечает 65-летний юбилей

Одним из флагманов белорусской системы здравоохранения является РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова, который 4 сентября отмечает 65-летие со дня основания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это одно из ведущих профильных учреждений страны, где используются современные технологии диагностики и лечения, развивается молекулярно-генетическое направление, а также расширяются возможности лучевой терапии и малоинвазивной хирургии.

За годы работы Центр прошел путь от небольшого института до крупнейшего исследовательского медучреждения страны. В 2024-м медицинскую помощь здесь получили почти 230 тысяч пациентов. Проведено более 1 600 высокотехнологичных операций. Какие инновационные методы используют специалисты и почему за лечением в Беларусь все чаще едут из-за рубежа – репортаж Алины Мычко.

Передовые технологии, высокотехнологичное оборудование, современные методы лечения и опытные специалисты. РНПЦ имени Николая Александрова – это место, где шоковый для многих диагноз превращают в решаемую медицинскую задачу. Специалисты центра мастерски владеют всем спектром методов хирургического, лучевого лечения и химиотерапии. Техническая оснащенность позволяет установить диагноз в самых сложных случаях. 65 лет назад, когда центр только начинал свою работу, арсенал врачей был значительно скромнее – вспоминает Ирина Крук. В РНПЦ она работает практически с самого основания.

Ирина Крук, медсестра РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова:

Медицина стала совсем другая, конечно. Все оснащение, аппаратура. И, конечно, сами корпуса. Достроились корпуса. Что столько теперь уже корпусов. И корпуса молекулярные. Геометрическая лаборатория, конечно. Так что все анализы можно сдать. Конечно, и корпус линейных ускорителей. Ежегодно за помощью в центр обращаются свыше 20 тысяч человек. Для многих из них первый визит сюда – момент страха и растерянности. Но именно здесь становится ясно: онкология – диагноз, а не приговор. И цифры это подтверждают.