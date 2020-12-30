Муковозчик: в первые годы президентства Лукашенко я весьма критически воспринимал очень многие шаги

Новости Беларуси. В гостях проекта «Тайные пружины политики – 2020» Андрей Муковозчик, колумнист издания «СБ. Беларусь сегодня», ведущий СТВ. Григорий Азаренок, корреспондент:

Вы были задеанонены и попали во все возможные черные списки, еще когда не существовала даже «Черная книга Беларуси», и это не стало мейнстримом, первый журналист Беларуси. Собственно, деанон-то и произошел сразу после выхода двух статей о том, что да, они готовят цветную революцию Скажите, пожалуйста, когда вы поняли, что у нас все-таки совершается реальная, серьезная попытка цветного переворота?

Андрей Муковозчик, колумнист:

А вот, собственно, деанон-то и произошел сразу после выхода двух статей о том, что да, они готовят цветную революцию. Было это в конце июля. То есть я так понимаю, просто бомба стрельнула, они не хотели, чтобы об этом говорили. Они не хотели, чтобы это анализировали. Им очень нравилось, что мы не обращаем внимание на то, что все идет к Майдану, все идет к силовому захвату власти, все идет к тому, чтобы развалить страну, повалить страну, окунуть ее в эту самую цветную революцию. А там уже каждый будет пожинать кто что: флейтистка свое, «белоцепкальные» свое. Они там себе уже намерили. И сразу же после того, как я написал… Одна статья была просто с подзаголовком «Они готовят цветную революцию», и следом еще про «белоцепкальных». Вот меня тут же, как вы говорите, задеанонили, что совершенно не отразилось. Многие стирают свои Facebook, многие, я вижу, уходят из активности этой. Григорий Азаренок:

Особенно когда появилась информация, что есть база данных МВД. Андрей Муковозчик:

Тут вообще началось, да. Люди поняли, что их видят, что они тоже в деаноне, если пользоваться их же терминами. Многие, да, пытаются сдать назад, по крайней мере не активничать сейчас. Но есть определенная кучка упертых, у которых вот эта ложная подростковая гордость: «Как это, я отступлю на глазах у всех остальных?» Да так же, как Дудинский. Стул намочил, в мокрых штанах пошел, до сих пор не высушил – нормально все, ходит, улыбается.

«Ну, хорошо, завтра вы повалите власть. Послезавтра что вы будете делать? На столбах вешать и шампанское пить?» Григорий Азаренок:

Это мы сейчас о них говорим с юмором уже, они этого достойны, в принципе. Но вот утром 10 августа, я помню, такая звенящая тишина, непонятно, что происходит. Понятно, что этой ночью все не ограничится. Первый информационный материал – ваша статья. Наверняка же выходили, говорили: «Перейдите на нашу сторону». Возможно, предлагали что-то. Почему вы так активно и стойко держались? Андрей Муковозчик:

У взрослого человека должны быть какие-то жизненные принципы, должно быть понятие, что такое хорошо и что такое плохо. Моя страна – это хорошо, разваливать мою страну – это плохо. По-моему, этого уже достаточно для любого вменяемого человека. Но нужно посмотреть и дальше: вы предлагаете заменить Лукашенко – на кого? Покажите мне этого человека. Они не показали, ну, близко просто никого рядом не стоит. Никто из них не предъявил никакой программы. Ну, хорошо, завтра вы повалите власть. Послезавтра что вы будете делать? На столбах вешать и шампанское пить? Нет, ребята, во-первых, это без меня, во-вторых, это не в этой стране. В-третьих, видно же было, кто. Видно было, кто, а я предпочитаю с умным потерять, чем с дураком найти – как-то жизнь научила, что так надо.

«Случается событие, и Лукашенко на коне. И ты разводишь руками: как так получилось?» Григорий Азаренок:

Для человека творческого очень важно понять и материал, о котором ты пишешь, и человека, о котором ты пишешь. Почувствовать, может быть. Александр Лукашенко как личность, как Президент, как политик. Андрей Муковозчик:

Гриша, вам откроюсь. В первые годы президентства Лукашенко, когда он был молодым Президентом, а я был молодым и незрелым человеком, я весьма критически воспринимал очень многие шаги по укреплению белорусской государственности. До меня доходить стало вот вместе с чем. Кажется, что вот сейчас все будет плохо, будет какой-то очередной обвал – не важно: с нефтью, с газом, с экономикой, с дипломатическими отношениями, еще с чем-то. Бах! Случается событие, и Лукашенко на коне. И ты разводишь руками: как так получилось? А дальше очень просто: сказанные уже вещи, Александр Васильевич Суворов: раз повезло, другой повезло – помилуй бог, нужно же и умение! И спустя буквально несколько таких вещей, которые мне, например, открывали глаза, я понял, что это никакое не везение. Перед нами большой политик. Понятно, что политика – дело хитрое, дело тайное. Дело, не терпящее, с одной стороны, многословия, а с другой стороны – требующее многословия. И это все накладывается на искреннюю натуру Президента. Он искренен, тут просто никто спорить не будет, он шчыра высказывается всегда. И вот это все соединить в одном и провести маленькую Беларусь 25 лет по пути укрепления – даже не сохранения, а укрепления независимости и суверенитета – это, ребята, я не знаю...