Прямой эфир

За профессионализм и долгие годы работы. Александр Турчин вручил госнаграды работникам Минской области

30 декабря 2020 15:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. За долгие годы плодотворной работы и профессионализм. Председатель Минского облисполкома Александр Турчин вручил государственные награды работникам Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

За профессионализм и долгие годы работы. Александр Турчин вручил госнаграды работникам Минской области-1

Торжественная церемония состоялась в Национальном художественном музее.

За профессионализм и долгие годы работы. Александр Турчин вручил госнаграды работникам Минской области-4

Более 20 человек получили почетные звания и благодарности Президента.

За профессионализм и долгие годы работы. Александр Турчин вручил госнаграды работникам Минской области-7

Лучшие в своем деле, плодотворно поработавшие на благо жителей региона и страны в целом.

Александр Лукашенко на вручении госнаград: не все прославляют страну – показало время

За профессионализм и долгие годы работы. Александр Турчин вручил госнаграды работникам Минской области-10

Александр Кручанов, заместитель председателя Минского облисполкома:
Мы сегодня поднимаем уровень оснащенности жилищно-коммунального хозяйства. Мы сегодня стараемся обеспечить комфортные условия проживания граждан. Это цель, которую мы продолжим в 2021 году.

За профессионализм и долгие годы работы. Александр Турчин вручил госнаграды работникам Минской области-13

Также передовики получили поздравления с наступающими праздниками и пожелания дальнейших профессиональных успехов.

# Госнаграды # общество # Александр Турчин # Александр Кручанов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
У минской ГАИ новые машины. Показываем, как они выглядят
30 декабря 2020 15:09

У минской ГАИ новые машины. Показываем, как они выглядят

Владимир Караник в гродненском детском доме: мы пытаемся подарить им ощущение новогоднего волшебства
30 декабря 2020 14:31

Владимир Караник в гродненском детском доме: мы пытаемся подарить им ощущение новогоднего волшебства

На СТВ она уже 20 лет! Большое интервью с Екатериной Забенько
30 декабря 2020 14:13

На СТВ она уже 20 лет! Большое интервью с Екатериной Забенько