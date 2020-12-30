За профессионализм и долгие годы работы. Александр Турчин вручил госнаграды работникам Минской области

Новости Беларуси. За долгие годы плодотворной работы и профессионализм. Председатель Минского облисполкома Александр Турчин вручил государственные награды работникам Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. За долгие годы плодотворной работы и профессионализм. Председатель Минского облисполкома Александр Турчин вручил государственные награды работникам Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Торжественная церемония состоялась в Национальном художественном музее.
Более 20 человек получили почетные звания и благодарности Президента.
Лучшие в своем деле, плодотворно поработавшие на благо жителей региона и страны в целом.
Александр Лукашенко на вручении госнаград: не все прославляют страну – показало время
Александр Кручанов, заместитель председателя Минского облисполкома:
Мы сегодня поднимаем уровень оснащенности жилищно-коммунального хозяйства. Мы сегодня стараемся обеспечить комфортные условия проживания граждан. Это цель, которую мы продолжим в 2021 году.
Также передовики получили поздравления с наступающими праздниками и пожелания дальнейших профессиональных успехов.