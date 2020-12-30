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Как будет работать Минский зоопарк на Новый год?

30 декабря 2020 15:14
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Новости Беларуси. В праздничные дни Минский зоопарк будет работать без выходных, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Как будет работать Минский зоопарк на Новый год?-1

Так, 31 декабря зоопарк закроется на час раньше. Гостей ожидают до 17:00. Посмотреть представление в дельфинарии можно будет с 12:00 до 15:00.

А 1 января зоопарк откроется в 12:00 и завершит работу в 18:00. Дельфинарий ждет зрителей с 15:00.

Как будет работать Минский зоопарк на Новый год?-4

Билеты в «Динопарк» можно будет купить только в центральной кассе.

# Зоопарк # общество # Фотофакт

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