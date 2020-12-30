Как будет работать Минский зоопарк на Новый год?

Новости Беларуси. В праздничные дни Минский зоопарк будет работать без выходных, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Так, 31 декабря зоопарк закроется на час раньше. Гостей ожидают до 17:00. Посмотреть представление в дельфинарии можно будет с 12:00 до 15:00.

А 1 января зоопарк откроется в 12:00 и завершит работу в 18:00. Дельфинарий ждет зрителей с 15:00.