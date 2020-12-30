И во время зимних каникул. Как обрабатывают помещения во время работы школьных лагерей?

Новости Беларуси. Несмотря на праздники, в школах продолжают реализовывать меры по профилактике респираторных инфекций. Кроме того, с учетом эпидемиологических норм работают и лагеря, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Педагоги – только в масках, при входе в школу каждый день измеряют температуру и детям, и взрослым. Это позволяет максимально снизить возможность заболевания. Также проводится санитарная обработка поверхностей. Особое внимание уделяется дверным ручкам, партам и поручням, ведь дети их постоянно трогают. По графику проветривают помещения, пол также моют дезинфицирующими средствами.

Жанна Ракуть, заместитель директора Фанипольской средней школы № 1:

Сегодня у нас трижды в день проводится обработка помещений, где находятся дети, один раз обязательно с использованием средств дезинфицирующих по вирулицидному принципу. Также у нас в рамках работы лагеря, который в школе функционирует в период каникул, дети все в отрядах размещены количеством не более 15 человек.