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Муковозчик: то, что выгодно США, категорически не принимается белорусским народом

19 августа 2021 13:44
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Новости Беларуси. Время авторской журналистики на СТВ. О том, как белорусы отказались принимать Джули Фишер послом США и как это связано с интервью Протасевича Придыбайло, расскажет Андрей Муковозчик в своей рубрике «Накипело».

Очередное интервью Протасевича дает пищу для размышлений

Муковозчик: то, что выгодно США, категорически не принимается белорусским народом-1

В программе Новости «24 часа» на СТВ Андрей Муковозчик о том, что у всех на слуху (подробности в видеоматериале).
# Авторская журналистика на СТВ # общество # Андрей Муковозчик # Джули Фишер # Роман Протасевич # Константин Придыбайло # Фотофакт

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