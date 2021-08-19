Муковозчик: то, что выгодно США, категорически не принимается белорусским народом

Новости Беларуси. Время авторской журналистики на СТВ. О том, как белорусы отказались принимать Джули Фишер послом США и как это связано с интервью Протасевича Придыбайло, расскажет Андрей Муковозчик в своей рубрике «Накипело».

Очередное интервью Протасевича дает пищу для размышлений