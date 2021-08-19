Министр по налогам и сборам: мы для себя как ведомство видим задачу – уход на бесконтактный метод работы

Cергей Наливайко, министр по налогам и сборам Беларуси:

Если говорить про совершенствование законодательства, то здесь с точки зрения налогового администрирования мы видим наращивание электронных сервисов. Мы для себя как ведомство, которое взаимодействует с плательщиком, видим задачу – уход по большому счету на бесконтактный метод работы. По состоянию на сегодня у нас 83 % субъектов хозяйствования уже взаимодействуют в электронном виде с налоговыми органами. По программе правительства к 2025 году стоит задача выйти на 90 %. Но мы стараемся так работу организовать, чтобы эта цифра была выше. Причем здесь нет никакой принудиловки. Именно сервисная часть, условия и механизмы взаимодействия должны быть простыми и понятными. Люди должны сами за них голосовать и их выбирать. На это будет направлена основная работа.

Александр Лукашенко: власть – это не проходной двор, это очень серьезное дело, это государство, миллионы людей

Обсуждались на встрече и глобальные вопросы: как складывается бюджет, удалось ли решить проблему зарплаты «в конвертах». Как рассказал журналистам председатель КГК Василий Герасимов, по этому факту Комитет государственного контроля возбудил уже более 20 уголовных дел. Министр напомнил, что через Telegram-канал комитета можно сообщить о подобных фактах. К настоящему моменту около 150 граждан уже обратились с информацией, что им уплачивают заработную плату в конверте.