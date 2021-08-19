Больше 100 фигурантов. В Бресте СК завершает работу по «хороводному делу»

Новости Беларуси. Больше 100 фигурантов. В Бресте Следственный комитет завершает работу по так называемому хороводному делу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о событиях 13 сентября 2020 года, когда протестная толпа, вооружившись незарегистрированной символикой, грубым образом нарушила общественный порядок. Люди вышли на проезжую часть в центре города и заблокировали движение на крупном перекрестке. В какой-то момент в ответ на законное требование разойтись участники несанкционированной акции пустились в хоровод. Чтобы «остудить» их пыл, был вынужденно применен водомет. Следствие установило личности всех фигурантов дела.