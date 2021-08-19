Нужно 11 этапов предварительной подготовки. Рассказываем, как работает цех окраски «БЕЛДЖИ»

Новости Беларуси. Не секрет, что еще 5 лет назад многие водители со скепсисом относились к китайским автомобильным маркам. А сегодня за автомобилями Geely белорусской сборки стоят очереди и на наших дорогах и парковках их почти так же много, как на этой стоянке у предприятия «БЕЛДЖИ». Мы приехали на завод под Борисовом, чтобы показать вам все, даже самые закрытые этапы производства. В программе «Центральный регион» на СТВ рассказали, что влияет на качество авто и когда в продаже появится первый белорусский электрокар. Конвейер в цехе покраски занимает три этажа. Чтобы увидеть весь процесс по порядку, отправляемся сразу на второй.

Сергей Худоежко, заместитель начальника цеха окраски:

Сейчас мы проходим по линии предварительной обработки, где кузова, поступившие со сварки, подвергаются химической очистке, чтобы попасть в покраску. Это обычная мойка с горячей водой, мойка со щелочью, где мы смываем все масла со сварочных кузовов. Дальше кузов полностью ныряет в специальную фосфатную ванну. Такое погружение создаст защитную пленку, которая предотвратит коррозию и сколы. Еще один чан с самым дорогим раствором – катафорезом. Вторая стадия антикоррозийной защиты. Равномерный слой в этом растворе образует физико-химическая реакция. Частицы заряжаются и под действием тока прилипают к кузову. Всего 11 этапов предварительной подготовки, и кузов после 40-минутной сушки практически готов к покраске.

Сергей Худоежко:

Кузов спускается сюда и с этого желтого шаттла считывается метка, в которой заложена информация об этом кузове, какая это модель, какой цвет, партия, чтобы правильно распределить на накопители и подать ее дальше на работу в цех. Но прежде чем отправиться вслед, обратим внимание на табло, чтобы оценить эффективность работы предприятия. Сергей Худоежко:

Сегодня окрашено 68 машин, и из них 61 машина сдана на сборку. Процент годности – 84. То есть 16 % – это машины, которые пошли на некоторую доработку. Тем временем на кузова уже нанесен вторичный грунт, в этой камере с них буквально будут сдувать пылинки.

Сергей Худоежко:

Обтирщики только что протерли кузов специальными липкими салфетками, после чего кузов поступает у нас в специальную машину «Эму», одноименную названию страуса эму. Почему страусиные перья использовались в этом случае? Потому что на кузове помимо того, что есть простые соринки, есть соринки, которые намагничиваются. Перья страуса эму обладают антистатиком, они снимают эти соринки, как пылесос убирают из кузова. Хотела рассказать, что никакой искусственный ворс не сравнится с пером страуса на этих щетках, но...

Яна Шипко, корреспондент:

Случайно махнула рукой мимо этой желтой рамки и остановила производство, так устроена здесь безопасность. А вообще, такому чистящему устройству позавидует любая горничная. Неожиданно, какое-то невероятное количество перьев. Ну вот, опять. Я надеюсь, не сильно задержу конвейер. После маленького конфуза меня отправляют проветриться. Но, благо, не за территорию завода. Направляемся мы как раз в самое сердце покрасочного цеха. Сергей Худоежко:

Сейчас мы заходим в самую чистую зону моего цеха, где происходит непосредственно окраска кузовов. Остановочка, нам выходить нельзя. Сейчас нас будет обдувать воздухом для того, чтобы воздушную ванну принять. Сейчас мы пойдем непосредственно в зону окраски. Здесь все чисто. До той степени чистоты, которая обеспечивает выпуск качественных кузовов.

Яна Шипко:

Сергей, здесь, получается, как в шахматах, белые начинают? Сергей Худоежко:

Не всегда белые, но зачастую – да. Мы красим кузова партиями, примерно по 25 штук. И цвета формируем так, чтобы красить по цветовой гамме. Начиная со светлых и заканчивая темными цветами. Яна Шипко:

Недолго происходит смена краски?

Сергей Худоежко:

Смена цвета происходит за 30 секунд, но со всеми промывками это около 2 минут. Без участия человека, это все делает программа, но есть и ноу-хау, которое мы, уже имея опыт на этом предприятии, придумали сами, чтобы улучшить качество окрашиваемых кузовов. Есть определенные нюансы, которые помогают нам сделать это с первого раза, не имея никаких дефектов. Яна Шипко:

Что за нюансы? Сергей Худоежко:

Это моя маленькая хитрость, которая очень простая, но очень эффективная, но об этом я рассказывать не буду. Яна Шипко:

Ладно, чтобы не уличили нас в производственном шпионаже. Здесь практически люди и не допускаются, потому что каждая пылинка, волосинка – это уже брак?

Сергей Худоежко:

Сегодня в виде исключения мы здесь находимся, но в целом – да. Сюда заходит только один человек, который делает осмотр этого кузова. На наличие каких-нибудь нюансов, чтобы вовремя успеть откорректировать программу, если это необходимо. Яна Шипко:

Многие водители замечают, что последние пару лет, когда в Беларуси начали собирать Geely, качество улучшилось, меньше ржавеет, действительно ли это зависит как раз от вашей работы?

Сергей Худоежко:

Это на 100 % зависит от нашей работы, конечно же, мы имели китайскую технологию. Но мы сделали поправки на климат, который в южном Китае, где основное производство Geely, и климат, который все-таки в Беларуси и России. Потому что у нас более долгая зима, более влажная погода. Соответственно, мы добавили точки, где наносить больше герметика. Увеличили толщину самого материала, чтобы полностью защитить кузов и обеспечить клиента на долгие годы красивым автомобилем.

Покрашенные кузова встречают на линии контроля. Здесь увидят мельчайшие дефекты, которые не рассмотрит даже самый внимательный покупатель. Если не помогают шлифовка и полировка, такой кузов разворачивают обратно, на доработку. Неудивительно, что лично наблюдая, насколько высокая планка задана по качеству, в выборе собственного авто у Сергея сомнений нет. И это не просто корпоративная этика.