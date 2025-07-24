Муковозчик про образование: корочка ради галочки – это первый шаг, чтобы к 30-35 почувствовать себя несчастными

Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик о том, что «Накипело» – на СТВ!
Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик о том, что «Накипело» – на СТВ!
Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
Сегодняшнее родительское собрание давайте посвятим не тем, у кого ребенок уже поступил. А тем, у кого еще нет и кто лихорадочно считает сейчас шансы и затраты.
И еще тем, кто, имея в семье старшеклассников, внимательно наблюдает за названными ранее, прикидывая их выбор на себя. Потому что вопрос-то «Куда пойти учиться?» не исчезает. К нему можно только добавить вот еще что: если нет целевого распределения, то родителям надо думать, где их чадо потом будет работать? Отучившись, так?
Причем думать приходится зачастую именно родителям, ведь мало кто из молодых людей озадачивается, что там будет и как через 4-5 лет... Вспоминая собственную молодость, скажем: и правильно. И начнем думать за них.
Варианты устроим на работу к себе, к знакомым, к соседке – давайте попросту отбросим. Сколько уже таких молодых людей с дипломами мерчендайзеров, дизайнеров и логистов работают абы где, ищут работу любую и не сосчитать. Случаи, когда к диплому все равно стремятся ради корочки, – их много, согласен. Но их надо изживать.
Потому что «корочка ради галочки» – это первый и глубоко-широкий шаг, чтобы девушке или молодому человеку уже годам к 30-35 почувствовать себя несчастными. Неустроенными. Обойденными и даже попросту ненужными в этой жизни.
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