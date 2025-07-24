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Муковозчик про образование: корочка ради галочки – это первый шаг, чтобы к 30-35 почувствовать себя несчастными

24 июля 2025 18:21
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Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик о том, что «Накипело» – на СТВ!

Муковозчик про образование: корочка ради галочки – это первый шаг, чтобы к 30-35 почувствовать себя несчастными-2

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
Сегодняшнее родительское собрание давайте посвятим не тем, у кого ребенок уже поступил. А тем, у кого еще нет и кто лихорадочно считает сейчас шансы и затраты.

И еще тем, кто, имея в семье старшеклассников, внимательно наблюдает за названными ранее, прикидывая их выбор на себя. Потому что вопрос-то «Куда пойти учиться?» не исчезает. К нему можно только добавить вот еще что: если нет целевого распределения, то родителям надо думать, где их чадо потом будет работать? Отучившись, так?

Муковозчик про образование: корочка ради галочки – это первый шаг, чтобы к 30-35 почувствовать себя несчастными-4

Причем думать приходится зачастую именно родителям, ведь мало кто из молодых людей озадачивается, что там будет и как через 4-5 лет... Вспоминая собственную молодость, скажем: и правильно. И начнем думать за них.

Варианты устроим на работу к себе, к знакомым, к соседке – давайте попросту отбросим. Сколько уже таких молодых людей с дипломами мерчендайзеров, дизайнеров и логистов работают абы где, ищут работу любую и не сосчитать. Случаи, когда к диплому все равно стремятся ради корочки, – их много, согласен. Но их надо изживать.

Потому что «корочка ради галочки» – это первый и глубоко-широкий шаг, чтобы девушке или молодому человеку уже годам к 30-35 почувствовать себя несчастными. Неустроенными. Обойденными и даже попросту ненужными в этой жизни.

Подробности в видео в нашем Telegram-канале.

# Авторская журналистика на СТВ # Андрей Муковозчик # Образование # Образование в Беларуси # Высшее образование в Беларуси

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