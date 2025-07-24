Муковозчик про образование: корочка ради галочки – это первый шаг, чтобы к 30-35 почувствовать себя несчастными

Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик о том, что «Накипело» – на СТВ!

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Сегодняшнее родительское собрание давайте посвятим не тем, у кого ребенок уже поступил. А тем, у кого еще нет и кто лихорадочно считает сейчас шансы и затраты. И еще тем, кто, имея в семье старшеклассников, внимательно наблюдает за названными ранее, прикидывая их выбор на себя. Потому что вопрос-то «Куда пойти учиться?» не исчезает. К нему можно только добавить вот еще что: если нет целевого распределения, то родителям надо думать, где их чадо потом будет работать? Отучившись, так?