Летний ремонт для зимнего тепла – как в Беларуси готовятся к отопительному сезону?
Белорусские службы готовятся к новому отопительному сезону. Ведется ремонт теплосетей, отопительных котлов и турбин, а также капитальные обновления стен и крыш зданий. Началась и работа по выдаче паспортов готовности для учреждений образования, организаций и предприятий, но чтобы получить документ, необходимо подтвердить техническую исправность теплооборудования.
О горячем летнем сезоне ради зимнего тепла и уюта – в материале Галины Буро.
На месте этого микрорайона рядом с центром Гродно когда-то была военная часть. Старые казармы сменились современными многоэтажками, а тепловая сеть осталась «из прошлого». Диагностика показала: пришло время заменить магистраль на трубы «будущего» с приставкой пи – предизоляционные.
Галина Буро, корреспондент:
ПИ-трубы оснащены системой дистанционного контроля. То есть, если нарушается целостность теплосети, система сама в автоматическом режиме передает сигнал о неисправности в диспетчерскую службу. И это позволяет оперативно предупредить любое ЧП.
Пи-трубы за счет двойной оболочки лучше сохраняют тепло и долго прослужат. А при укладке не нужны дополнительные материалы. Это сокращает сроки строительства и затраты на него. В 2025 году работники гродненских теплосетей заменят в городе более 25 километров коммуникаций, половину пути уже прошли, параллельно ведут сезонные ремонтные работы, причем с заботой о комфорте жителей – горячую воду отключают лишь на считанные дни.
Андрей Матреничев, заместитель главного инженера филиала «Гродненские тепловые сети» предприятия «Гродноэнерго»:
Выполнили все работы, связанные с отключением тепловых потребителей и ремонтом тепловых сетей по 4 ремонтным зонам. При нормированном времени отключения 13 дней, Гродненские тепловые сети завершили работы раньше срока. Срок отключения составил не более 6-7 дней.
Подробности в видео.