Летний ремонт для зимнего тепла – как в Беларуси готовятся к отопительному сезону?

Белорусские службы готовятся к новому отопительному сезону. Ведется ремонт теплосетей, отопительных котлов и турбин, а также капитальные обновления стен и крыш зданий. Началась и работа по выдаче паспортов готовности для учреждений образования, организаций и предприятий, но чтобы получить документ, необходимо подтвердить техническую исправность теплооборудования. О горячем летнем сезоне ради зимнего тепла и уюта – в материале Галины Буро.

На месте этого микрорайона рядом с центром Гродно когда-то была военная часть. Старые казармы сменились современными многоэтажками, а тепловая сеть осталась «из прошлого». Диагностика показала: пришло время заменить магистраль на трубы «будущего» с приставкой пи – предизоляционные.

Галина Буро, корреспондент:

ПИ-трубы оснащены системой дистанционного контроля. То есть, если нарушается целостность теплосети, система сама в автоматическом режиме передает сигнал о неисправности в диспетчерскую службу. И это позволяет оперативно предупредить любое ЧП.

Пи-трубы за счет двойной оболочки лучше сохраняют тепло и долго прослужат. А при укладке не нужны дополнительные материалы. Это сокращает сроки строительства и затраты на него. В 2025 году работники гродненских теплосетей заменят в городе более 25 километров коммуникаций, половину пути уже прошли, параллельно ведут сезонные ремонтные работы, причем с заботой о комфорте жителей – горячую воду отключают лишь на считанные дни.