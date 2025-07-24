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Летний ремонт для зимнего тепла – как в Беларуси готовятся к отопительному сезону?

24 июля 2025 18:19
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Белорусские службы готовятся к новому отопительному сезону. Ведется ремонт теплосетей, отопительных котлов и турбин, а также капитальные обновления стен и крыш зданий. Началась и работа по выдаче паспортов готовности для учреждений образования, организаций и предприятий, но чтобы получить документ, необходимо подтвердить техническую исправность теплооборудования.

О горячем летнем сезоне ради зимнего тепла и уюта – в материале Галины Буро. 

Летний ремонт для зимнего тепла – как в Беларуси готовятся к отопительному сезону?-2

На месте этого микрорайона рядом с центром Гродно когда-то была военная часть. Старые казармы сменились современными многоэтажками, а тепловая сеть осталась «из прошлого». Диагностика показала: пришло время заменить магистраль на трубы «будущего» с приставкой пи – предизоляционные. 

Летний ремонт для зимнего тепла – как в Беларуси готовятся к отопительному сезону?-4

Галина Буро, корреспондент:
ПИ-трубы оснащены системой дистанционного контроля. То есть, если нарушается целостность теплосети, система сама в автоматическом режиме передает сигнал о неисправности в диспетчерскую службу. И это позволяет оперативно предупредить любое ЧП.

Летний ремонт для зимнего тепла – как в Беларуси готовятся к отопительному сезону?-6

Пи-трубы за счет двойной оболочки лучше сохраняют тепло и долго прослужат. А при укладке не нужны дополнительные материалы. Это сокращает сроки строительства и затраты на него. В 2025 году работники гродненских теплосетей заменят в городе более 25 километров коммуникаций, половину пути уже прошли, параллельно ведут сезонные ремонтные работы, причем с заботой о комфорте жителей – горячую воду отключают лишь на считанные дни.

Летний ремонт для зимнего тепла – как в Беларуси готовятся к отопительному сезону?-8

Андрей Матреничев, заместитель главного инженера филиала «Гродненские тепловые сети» предприятия «Гродноэнерго»:
Выполнили все работы, связанные с отключением тепловых потребителей и ремонтом тепловых сетей по 4 ремонтным зонам. При нормированном времени отключения 13 дней, Гродненские тепловые сети завершили работы раньше срока. Срок отключения составил не более 6-7 дней.

Подробности в видео.

# Отопительный сезон # Проблемы ЖКХ # ЖКХ

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