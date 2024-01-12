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Муковозчик: основная ставка у них будет сделана на президентские выборы 2025 года. К этому надо готовиться

12 января 2024 20:58
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим приговоры экстремистам, изменения в законодательстве и амнистию в Беларуси. В гостях политический обозреватель издательского дома «Беларусь сегодня» Андрей Муковозчик.

Муковозчик: основная ставка у них будет сделана на президентские выборы 2025 года. К этому надо готовиться-1

Григорий Азаренок, СТВ:
Президент настраивает белорусов: будет тяжело, надо мобилизоваться, надо ощетиниться, надо работать. А тут придет такой, о котором мы даже не думаем, и скажет: так я же не за НАТО и не за войну, я в принципе и за Россию, и за диалог. Ну вот зачем эти страшные люди бородатые в эфирах, которые жестят сильно? Мы же за любовь, за все хорошее. Отзывчивое сердце белоруса может в эту сторону?

Андрей Муковозчик, политический обозреватель издательского дома «Беларусь сегодня»:
Я думаю, пусть он приходит, раскрывает рот.  И по словам их узнаете их. Что сейчас говорить, понятно, что удобный момент следующий: эти выборы они решили пропустить, они пасанули, на этих выборах нас ждут только мелкие провокации, судя по всему. Они не делают никаких больших ставок, им бы денег получить, потому что в Америке,  Евросоюзе проблемы.

Григорий Азаренок:
Украина не получает, а тут они.

Андрей Муковозчик:
Основная ставка будет сделана на президентские выборы 2025 года. Вот, собственно, к этому моменту надо готовиться. А придет кто-то – не придет, мы с вами видали – перевидали всяких. Я думаю, мы отличим Антихриста от всех остальных.

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# Выборы в Беларуси # общество # Андрей Муковозчик # Григорий Азарёнок

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