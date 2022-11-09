«Достаточно высокий уровень знаний». Круглый стол с участием главы Администрации Президента прошёл в Заслоновской школе

Новости Беларуси. О значимости Года исторической памяти, развитии малых населенных пунктов и о том, чем могут и должны гордиться граждане нашей страны. Эти важные темы обсуждали учащиеся Заслоновской школы во время круглого стола. Участие в мероприятии приняли глава Администрации Президента и министр обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Семиклассник Даниил Бартасевич в музее боевой славы 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады не впервые. Учащиеся Заслоновской школы – гости здесь частые. Но с каждым посещением, признается Даниил, воспринимаешь экспозицию все глубже.

Даниил Бартасевич, учащийся Заслоновской средней школы:

Окружение тут военное, больше патриотизма, более дисциплина развита. И часть мы посещаем часто, так как почти каждые выходные она открыта для посещения. И когда есть возможность, я с радостью хожу и в этот музей, и в саму часть.

Посещение музея, уроки мужества, встреча школьников с офицерским составом, дни открытых дверей в воинской части. Это далеко не все мероприятия, которые тесно связывают молодежь и людей в погонах. Каждый второй школьник из семьи военнослужащих. Пример есть с кого брать.

Виктория Кирий, заместитель директора по воспитательной работе Заслоновской средней школы:

Одна из основных задач – военно-патриотическое воспитание. И у нас есть замечательная возможность напрямую ежедневно видеть службу наших военнослужащих. У многих наших ребят родители – военнослужащие, поэтому они не понаслышке знают все трудности и радости военной специальности. О патриотизме, Годе исторической памяти много говорили и в стенах школы. Чем мы можем и должны гордиться, как комфортнее и уютнее сделать небольшие населенные пункты. В Заслоновской средней школе прошел круглый стол с участием Игоря Сергеенко. Читайте здесь.

Заслоновская школа преображается с каждым годом. Новую четверть младшие классы начали в обновленном корпусе. Здесь заменили окна, кровлю, утеплили само здание, которое было построено почти 70 лет назад. Теперь занятия проходят не только в уюте, но и с новым оборудованием. Школе вручили мультиборд, оргтехнику и денежный сертификат.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

Дети задавали интересные вопросы, видно, что увлекаются историей, чтят память своих дедушек, бабушек. Достаточно высокий уровень знаний показывают, в целом по Лепельскому району 81 % выпускников поступают в высшие учебные заведения.