«Моё желание отдать свою частичку всем посвящено». Как белорусские учителя находят подход к особенным деткам?

Хорошо взрослым, они могут сами себе распорядок дня придумывать, а вот когда тебе всего 9, надо думать об образовании.

На первый взгляд, это обычная средняя школа Гомеля под номером 62, однако для 58 ребят это надежда, путевка в жизнь и дорогой сердцу дом. Именно в 62-й школе вместе с простыми учениками проходят обучение и дети с психофизическими особенностями. Эти ребята имеют свой индивидуальный план обучения, но изучение ряда предметов проходит в обычных классах, согласно их возрасту. Безбарьерная среда.

Жанна Царик, директор СШ № 62: В истории нашей школы были дети, которые побеждали на республиканских уровнях олимпиады, с особенностями психофизического развития. Очень сложно принять в первую очередь, что дети не такие, как все, у них есть своя особенность. Это первый шаг очень сложный. Но когда родитель это принимает и понимает, отсюда начинаются более легкие шаги. Работать специалисту становится гораздо проще как с родителем, так и с ребенком. Это не приговор абсолютно. Главное – вовремя все подхватить.

Наши специалисты работают над тем, чтобы вовремя увидеть, заметить. Даже аутистичный ребенок может проявить себя абсолютно неожиданно. У нас с прошлого года создан семейный клуб для родителей и детей с особенностями психофизического развития. Мы очень давно работали над созданием этого клуба. Когда ты историю каждого родителя проводишь через свое сердце, ты начинаешь понимать, что нужно создать что-то такое, где родители будут тоже общаться между собой, потому что это общение в интернете, соцсетях, кружках по интересам – это одно.

А когда они вживую встречаются, каждый рассказывает о своей проблеме, делится своими победами. Этому учатся не только родители, которые нуждаются в этих знаниях. Этому учимся прежде всего мы и мои специалисты, которые сегодня уже очень много знают. Приобретение опыта – это всегда очень хорошо.

В этой школе каждый ребенок очень важен.