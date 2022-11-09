«Моё желание отдать свою частичку всем посвящено». Как белорусские учителя находят подход к особенным деткам?

Хорошо взрослым, они могут сами себе распорядок дня придумывать, а вот когда тебе всего 9, надо думать об образовании.
Хорошо взрослым, они могут сами себе распорядок дня придумывать, а вот когда тебе всего 9, надо думать об образовании.
На первый взгляд, это обычная средняя школа Гомеля под номером 62, однако для 58 ребят это надежда, путевка в жизнь и дорогой сердцу дом. Именно в 62-й школе вместе с простыми учениками проходят обучение и дети с психофизическими особенностями. Эти ребята имеют свой индивидуальный план обучения, но изучение ряда предметов проходит в обычных классах, согласно их возрасту. Безбарьерная среда.
Жанна Царик, директор СШ № 62:
В истории нашей школы были дети, которые побеждали на республиканских уровнях олимпиады, с особенностями психофизического развития. Очень сложно принять в первую очередь, что дети не такие, как все, у них есть своя особенность. Это первый шаг очень сложный. Но когда родитель это принимает и понимает, отсюда начинаются более легкие шаги. Работать специалисту становится гораздо проще как с родителем, так и с ребенком. Это не приговор абсолютно. Главное – вовремя все подхватить.
Наши специалисты работают над тем, чтобы вовремя увидеть, заметить. Даже аутистичный ребенок может проявить себя абсолютно неожиданно. У нас с прошлого года создан семейный клуб для родителей и детей с особенностями психофизического развития. Мы очень давно работали над созданием этого клуба. Когда ты историю каждого родителя проводишь через свое сердце, ты начинаешь понимать, что нужно создать что-то такое, где родители будут тоже общаться между собой, потому что это общение в интернете, соцсетях, кружках по интересам – это одно.
А когда они вживую встречаются, каждый рассказывает о своей проблеме, делится своими победами. Этому учатся не только родители, которые нуждаются в этих знаниях. Этому учимся прежде всего мы и мои специалисты, которые сегодня уже очень много знают. Приобретение опыта – это всегда очень хорошо.
В этой школе каждый ребенок очень важен.
Наша старуха Шапокляк опять нам решила навредить в начале урока. И она перепутала определения с названиями. Алиса, помоги Леве. Левушка возьмет мел.
– Компас – это прибор для определения сторон горизонта.
– Класс согласен? Алиса, помогаем. Молодцы, спасибо.
Галина Хименкова, учитель СШ № 62:
1 сентября в первом классе это такие несмышленые маленькие детки. Я смотрю на них, у них много чего не получается. Но я-то знаю, что к концу четвертого класса это будут лучшие. Это олимпиадники, победители. Не я их выбираю, а я – это их выбор. Выбор деток и их родителей на первом родительском собрании я всегда родителям говорю, что им несказанно повезло, что есть возможность встретиться с детьми, немного не похожими, не похожими на их собственных детей. Как мы говорим, особенные, но на самом деле неизвестно, кто же из нас особенным является. И родители учатся общаться с родителями, у которых есть особенные дети.
– Ребята, какое главное правило в жизни?
– Если мы едины, то мы непобедимы!
Галина Хименкова:
Самое главное – не чувствовать разницы. Все дети одинаковые, и моя любовь к ним, мое желание быть рядом, научить, отдать свою частичку всем посвящено.
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