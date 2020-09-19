Прямой эфир

Муковозчик: БЧБ-флаг испачкан в гитлеровской грязи. Появление с ним в общественных местах подобно пропаганде нацизма

19 сентября 2020 16:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Традиционный обзор бурлящих фактов и горячих фейков от Андрея Муковозчика. Для так называемых общественно-политических гурманов в программе Новости «24 часа» на СТВ субботний телефельетон «Накипело».  

Идеологическая работа должна стать эффективной

Муковозчик: БЧБ-флаг испачкан в гитлеровской грязи. Появление с ним в общественных местах подобно пропаганде нацизма-1

Монолог из жизни в стиле мысли вслух о том, что приводит в осадок и разогревает до температуры кипения. Подробности в видеоматериале.  

Читайте также:

История и значение бело-красно-белого флага. Мнение Григория Азарёнка

Беларусь разрушила привычную модель современных революций. И вот почему

Скульптор «Хатыни» рассказал, что думает о бело-красно-белом флаге и патриотическом воспитании молодёжи

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Андрей Муковозчик # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Тайные пружины политики – 2020». Мнение Григория Азарёнка о женщинах на акциях протеста
19 сентября 2020 16:23

«Тайные пружины политики – 2020». Мнение Григория Азарёнка о женщинах на акциях протеста

МИД Беларуси: «Реализуется курс на подрыв суверенитета Беларуси
19 сентября 2020 15:00

МИД Беларуси: «Реализуется курс на подрыв суверенитета Беларуси

Если уродился урожай рябины, зима будет морозной. Народные приметы на конец сентября
19 сентября 2020 14:46

Если уродился урожай рябины, зима будет морозной. Народные приметы на конец сентября