Муковозчик: БЧБ-флаг испачкан в гитлеровской грязи. Появление с ним в общественных местах подобно пропаганде нацизма

Новости Беларуси. Традиционный обзор бурлящих фактов и горячих фейков от Андрея Муковозчика. Для так называемых общественно-политических гурманов в программе Новости «24 часа» на СТВ субботний телефельетон «Накипело».
Новости Беларуси. Традиционный обзор бурлящих фактов и горячих фейков от Андрея Муковозчика. Для так называемых общественно-политических гурманов в программе Новости «24 часа» на СТВ субботний телефельетон «Накипело».
Монолог из жизни в стиле мысли вслух о том, что приводит в осадок и разогревает до температуры кипения. Подробности в видеоматериале.
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