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МИД Беларуси: «Реализуется курс на подрыв суверенитета Беларуси

19 сентября 2020 15:00
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Новости Беларуси. Минск отреагировал на возможность участия Тихановской в мероприятиях СМИД ЕС в Брюсселе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вот, в частности, комментарий пресс-секретаря МИД Анатолия Глаза.

МИД Беларуси: «Реализуется курс на подрыв суверенитета Беларуси-1

Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД Беларуси:  
Это, конечно, могло бы быть смешно и курьезно, если бы не было так печально. По сути, ведь совершенно очевидно, что такие действия, если они будут, являются наглым и неприкрытым вмешательством во внутренние дела нашей страны и полным неуважением к ее гражданам.  

Зачем вообще проводить выборы, если можно просто назначить извне некоего удобного во всех отношениях субъекта и делать вид, что выстраиваешь с ним отношения? После таких шагов уже, по-моему, никому не нужно будет доказывать, что реализуется курс на подрыв суверенитета Беларуси.  

Конечно, наша принципиальная и понятная позиция по данной теме уже доведена до представителя ЕС в Минске, а также до соответствующих лиц в Брюсселе.  

Свою позицию по этому вопросу озвучил и российский МИД, назвав заигрывание Брюсселя с Тихановской и приглашение ее на встречу министров иностранных дел государств-ЕС вмешательством во внутренние дела страны.

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# Международная политика # общество # Анатолий Глаз # Светлана Тихановская # Фотофакт

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