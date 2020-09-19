МИД Беларуси: «Реализуется курс на подрыв суверенитета Беларуси

Новости Беларуси. Минск отреагировал на возможность участия Тихановской в мероприятиях СМИД ЕС в Брюсселе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД Беларуси:

Это, конечно, могло бы быть смешно и курьезно, если бы не было так печально. По сути, ведь совершенно очевидно, что такие действия, если они будут, являются наглым и неприкрытым вмешательством во внутренние дела нашей страны и полным неуважением к ее гражданам.

Зачем вообще проводить выборы, если можно просто назначить извне некоего удобного во всех отношениях субъекта и делать вид, что выстраиваешь с ним отношения? После таких шагов уже, по-моему, никому не нужно будет доказывать, что реализуется курс на подрыв суверенитета Беларуси.

Конечно, наша принципиальная и понятная позиция по данной теме уже доведена до представителя ЕС в Минске, а также до соответствующих лиц в Брюсселе.

Свою позицию по этому вопросу озвучил и российский МИД, назвав заигрывание Брюсселя с Тихановской и приглашение ее на встречу министров иностранных дел государств-ЕС вмешательством во внутренние дела страны.

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