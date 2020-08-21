История и значение бело-красно-белого флага. Мнение Григория Азарёнка

Новости Беларуси. Протестные акции в Беларуси проходят под бело-красно-белым полотнищем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это знамя было отвергнуто подавляющим большинством белорусов на общереспубликанском референдуме. Основной причиной послужило то, что его использовали коллаборационисты времен Великой Отечественной войны. История и значение символа – авторский материал Григория Азарёнка. Григорий Азаренок:

Все материальное определяется символами. То, что ты выбираешь для себя как главенствующий образ, неизменно накладывает отпечаток на действия, поведение, слова и поступки. Геральдика имеет колоссальное значение в истории государств, народов и отдельных личностей. Исторически белорусская оппозиция выбрала для себя бело-красно-белое полотнище.

Андрей Лазуткин, политолог:

Во время февральской революции появился этот бело-красно-белый флаг. Он обозначал социалистов, которые против большевиков. На этой базе действовало правительство Рады БНР, которое сначала поддержало Кайзера, потом поддержало Пилсудского, потом из-за этого раскололось, действовало в иммиграции в Чехии. То есть это люди, которые все время пытались прийти к власти не каким-то путем массовых честных выборов. Они все время подстраивались под ту силу, которая была. Григорий Азаренок:

Впервые этот флаг мы встречаем в 1918 году. В период разрухи, разлома и распада. Его использовала так называемая Рада БНР – самопровозглашенный, никем не избранный орган, который появился в период немецкой оккупации. И первым делом – предательство.

Кайзеру вялікай Германіі Вільгельму II. Рада Беларускай Народнай Рэспублікі звяртаецца да вашай вялікасці са словамі глыбокай падзякі за вызваленне Беларусі германскімі войскамі ад цяжкага чужога ціску, гвалту і анархіі. Толькі ў хаўрусе з Германскай імперыяй, толькі пад абаронаю германскай дзяржавы бачыць Рада добрую волю сваёй краіны ў будучыні. Григорий Азаренок:

Тогда опереточная Рада БНР просуществовала недолго. Никакой поддержки в широких народных массах авантюристы не нашли. В Беларуси началось социалистическое строительство. Новый этап исторической жизни бело-красно-белых начался спустя несколько десятков лет. И вновь он пришел сюда с немецкими штыками.

Ад другога Ўсебеларускага кангрэсу, ад 27 чэрвеня 1944 году ў Менску. Правадыру вялікай Нямеччыны Адольфу Гітлеру. Другі Ўсебеларускі кангрэс далучыў нам даслаць вам, фюрэр, прывітанне і запэўніць вас, што беларускі народ будзе нязломна змагацца побач з нямецкім жаўнерам супраць супольнага нашага ворага. Это написано в тот момент, когда тысячи наших сел и деревень сжигались оккупантами. Когда миллионы белорусов сражались в рядах Красной Армии и в партизанских отрядах. Вся политическая жизнь белорусских националистов, чьим символом стало бело-красно-белое полотнище, – это предательство своего народа.

Андрей Муковозчик, журналист:

Пусть они, те, которые поднимают этот флаг над собой, над своими толпами, над своими детьми, пусть они мне сначала скажут, как мне относиться к следующей картине: вот висит Володя Щербацевич, мальчик, который отстаивал свою родную землю до последнего, до конца. А вот мимо него шагают коллаборационисты, шагают нестойкие духом, шагают те испугавшиеся, шагают те, предавшие родину. И они идут под бела-чырвона-белым флагом. Вот когда они мне скажут, что да, это знамя было опоганено теми, назовут их по именам, когда мы их всем обществом осудим, возможно, тогда можно будет говорить о том, что бела-чырвона-белы флаг как бы допустим в каких-то вариантах где-то. Оппоненты пытаются доказать, что это историческое знамя земель Белой Руси. Но никакой научной критики это не выдерживает. Вот что писал в берлинской газете «Раніца» (от 26 ноября 1944 года) поэт, коллаборационист Антон Адамович:

Выбор идеалов неслучаен. Многие видели, как на шествиях исполняют так называемый гимн белорусской эмиграции. Слова песни «Магутны Божа» были написаны в 1943 году Натальей Арсеньевой – коллаборационистской и женой Франца Кушеля, создателя «Белорусской самообороны» – подразделения, находившегося в подчинении нацистов.

Андрей Лазуткин:

Здесь бело-красно белый флаг использовался для гражданской администрации. Им обозначались войсковые формирования. То есть это были SD, 30-я дивизия СС Беларуси, полиция – все они его радостно и хорошо применяли. Конечно же, флаг этот себя замарал значительно. На референдуме 1995 года этот вопрос вносился, люди свой выбор сделали. Григорий Азаренок:

Организаторы нынешних протестов принципиально стараются не поддерживать свою идеологичность, однако уши спрятать невозможно. Их отношение к истории и народу однозначно. Вот что пишет главный рупор оппозиционной пропаганды, описывая людей, чьи взгляды отличаются.

Григорий Азаренок:

Если это не фашизм, то что тогда фашизм? В Координационный совет вошла журналистка Светлана Алексиевич. Начинавшая с воспевания Дзержинского, она пришла к таким взглядам.

Григорий Азаренок:

Те, кто ходят на митинги – вы знаете все это? Вы знаете, под какое знамя становитесь? Подождите. Женщины в белом с цветами нужны сейчас, для картинки, потом их заменят штурмовики и факельные шествия. Фашизм всегда проявляет себя в своих оккультных ритуалах. Посмотрите на эти кадры. В день похорон погибшего демонстранта прямо на месте гибели веселый танец.