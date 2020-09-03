Скульптор «Хатыни» рассказал, что думает о бело-красно-белом флаге и патриотическом воспитании молодёжи

Новости Беларуси. Эксперты призывают относиться обдуманно и осторожно к другой символике. Бело-красно-белое полотнище – символ, который активно использовался в годы войны. Под этим флагом сжигались белорусские деревни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вот одно из мнений. Скульптор Валентин Павлович Занкович создал мемориальный комплекс «Хатынь» и стелу «Минск – город-герой».

Валентин Занкович, скульптор:

Сам-то он по себе эффектен флаг, конечно, ничего не возразишь – бела-чырвона-белы. Да, эффект есть. Но когда начинаешь читать, какие твари и что делали под этими знаменами, тогда, конечно, это отпадает полностью. Какая должна быть скульптура? Тут проблем не было, потому что с Каминским, который выжил в этой свалке, каждый день приходилось встречаться, и он каждый день рассказывал одну и ту же историю.

Он тоже был в этом сарае, в котором сжигали, и тоже в этой свалке, когда они рванули через ворота и их пулеметами встречали, в этой свалке он лежал. Потом услышал голос сынка из этой свалки тел. Он подошел и поднял сынка… Слушаю этот рассказ – какая должна быть композиция скульптурная – у меня проблем никаких не было.

В жизни моей больше всего трогала меня тема патриотизма, тема героизма нашего народа. Возможно, от того, что мне пришлось пережить в Великой Отечественной, запомнились мне бессонные ночи, ночевали мы в погребе. А по ночам там прожектора, в небе гудит самолет, зенитки стреляют...

Потом запомнился набег на вокзал, партизаны. А утром, когда в город пошел, смотрю: там большой отряд немцев, наверное, рота, не меньше. Ведут партизана. У него здесь шильда, написано: «Партизан гестапо».