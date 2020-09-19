«Тайные пружины политики – 2020». Мнение Григория Азарёнка о женщинах на акциях протеста

Григорий Азаренок, корреспондент СТВ:

Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики – 2020».

В Древнем Риме повивальные бабки пользовались метлами, чтобы выметать злых демонов из помещений, где находились роженицы. Со временем метла превратилась в средство доставки на шабаш. Но вместо горы Брокен сейчас каждую субботу шабаши проходят на центральных улицах Минска. Ведьмы вернулись. Уже по сложившейся традиции обратимся к классике. Вспомните гениальную повесть Николая Гоголя «Вий». Хоме Бруту предстает прекрасная панночка. Она молода и красива. Она свежа и весела. Ну точь-в-точь девушки на улицах Минска этим летом. Но потом она сводит его с ума, подчиняет себе, а затем предстает в своем реальном виде – в виде мерзкой старухи ведьмы. И потом уже поднимает веки ее настоящий хозяин – чудовищный вий, один взгляд которого способен убить. Такой же вий и руководит нашими панночками из-за рубежа. Григорий Азаренок:

1968 год. Черная месса под руководством Антона ЛаВея, основателя американской церкви сатаны. В центре этого действа – обнаженная женщина и змея. Знаки человеческого грехопадения – на пьедестале. Вот еще одно, якобы шутовское действо: женщины в белом, веселые танцы. Ничего не напоминает?

Григорий Азаренок:

А вот это Минск. Август этого года. Прекрасные женщины в белом. Они поют, они хлопают, они не хотят ничего плохого. Так кажется неискушенному зрителю. Но так было в начале. А затем постепенно там появились активистки ЛГБТ. Тоже плясали, шутили, целовались. А затем активистки фемен вышли на свои акции уже без одежды, но с бело-красно-белым флагом.

А вот это Киев. Незадолго до майдана. Активистки все того же фемен в обнаженном виде спиливают крест. Вскоре после этого вся Украина оказалась безжалостно распятой майданом. А на авансцену вышли не прекрасные женщины, а нацистские боевики.

Григорий Азаренок:

Но панночка иногда уходит в тень, и лицо ведьмы проявляется. Вспомните одного из лидеров объединенного штаба – Веронику Цепкало. Все знают, что она жена бывшего директора ПВТ. Но мало кому известен факт, что она еще и жена писателя. Да, это не шутка. Валерий Цепкало хочет преподнести себя как эдакий прогрессист, человек, свободный от различных предрассудков. И мало кто знает, что он сектант и еретик. Да, не удивляйтесь. В интернете можно найти книгу под его авторством «Код бессмертия. Тайна смерти и воскрешения человека». Прочитать у кого-то вряд ли получится. Поэтому приведем лучшее.

Григорий Азаренок:

Бог хочет от человека не покаяния, а страсти, не смирения, а протеста. Там есть рассуждения о неизбежности зла и его необходимости. Сказано, что преодоление зла – не в его устранении, а в осмыслении его неизбежности. «Только на фоне зла можно творить добро». А еще про то, что обезьяны лучше людей, и про то, что нас всех надо оцифровать, чтобы потом воскресить. Можно сказать, Вероника – жена не просто писателя, а сатаниста. А кто она сама? Посмотрите на их плакаты. Они обещают правоохранителям свое тело в обмен на предательство. Это напоминает мифических подводных демонов сирен. На поверхности они прекрасны и поют чудесные песни. А как только заманивают наивного мореплавателя в бездну, покрываются чешуей. А вместо песен – чудовищный вой сирен.

Григорий Азаренок:

Ритуальные секты практикуют жертвоприношения детей. Именно поэтому они неизменно берут их на протестные акции. И выставляют прямо перед сотрудниками милиции. Зарубежному вию нужна детская кровь. Тогда он поднимет веки. От этих женщин в белом пахнет не духами, а серой. На их плечах к нам идут война, голод и смерть. Но не раз белорусскую землю спасали белоруски. Первая святая на наших землях – не воин и не князь. А преподобная Евфросиния Полоцкая. Она начала просвещение на наших землях. Она по праву считается защитницей и покровительницей земель белорусских. А кто встал на защиту нашей страны, когда казалось, что надежды нет? Княгиня Анастасия Слуцкая. Она с небольшим количеством соратников билась с полчищами монголо-татар. И сохранила честь и славу Белой Руси. А кто уничтожил главного палача Беларуси во время Второй мировой войны? Бомбу Вильгельму Кубе принесла Елена Мазаник. Женщина стала карающим мечом всего белорусского народа. И отомстила за слезы и боль миллионов людей.

Григорий Азаренок:

И сейчас отпор ведьмам и их мерзкому хозяину вию непременно дадут наши женщины. Они берегини. И они выгонят нечисть из нашей прекрасной страны.

Сегодня дамочка, кругозор которой не выходит за рамки ее кухни, бросив свой родной очаг и выехав, хотя и в недалекую, но все же чужую страну, искренне верит, что она, как новая Золушка, по мановению волшебной палочки превращается даже не в принцессу, а в королевну, что сегодня к ней на чаек заезжает заместитель госсекретаря США, а она рассекает по улицам с кортежем премьер-министра чужой страны.

Мы никогда не слышали вой сирен военной тревоги. Мы не видели разгромленных фашистскими бомбами домов. Мы не знаем, что такое нетопленные дома. Мы должны, мы обязаны оставить такую страну для наших детей и внуков.