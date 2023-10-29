Богданов: «Готовы предложить потребителям достойную, доступную цену на отечественное яблоко»

Не учли в Европе, что Беларусь давно обеспечивает себя продуктами и с тем же Европейским союзом делится, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но и мы вынесли урок. Тот же пример с польскими яблоками. Раньше импортные не давали шанса белорусским. А сейчас самое время изменить расстановку сил на торговой полке.

В этом году доля финансирования государством по программе «Аграрный бизнес» увеличена до 30 % от стоимости посадки одного гектара интенсивного сада и составляет свыше семи миллионов рублей. Общий валовый сбор яблок в стране составляет 200 тысяч тонн – под потребность. Но вопрос товарности. Сегодня на выходе – продается порядка 80 тысяч тонн, остальное идет в полезную переработку.

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

В принципе, вроде бы обеспеченность есть. Но задача же их не просто произвести в сезон (да, его можно сорвать с дерева и употребить – поставить на полку магазина), а сохранить его до нового урожая. Здесь аграрии серьезно работают над тем, чтобы обеспечить: первое, это сортность (правильные сорта, лежкие должны быть) и три технологии: выращивания, уборки, хранения. Ну и, конечно, ко всему этому необходимо отработать и пути поставки, маркетинга и так далее, в магазин, на полку магазина именно тех сортов, которые потребитель хочет, которые вкусные и востребованы на рынке.

Что касается стабфондов межсезонного периода, мы в этом году заложим 23,4 тысячи тонн яблок на пять месяцев межсезонного периода. Под полную потребность нашего внутреннего рынка. Мы сегодня готовы предложить. Действует ценорегулирование, безусловно. И мы готовы предложить нашим потребителям достойную, доступную цену на отечественное яблоко.

Что касается крупных магазинов – 5-6 сортов отечественных яблок в ассортименте – одно из требований МАРТа. За последние три года доля в продажах белорусского увеличилась в два раза.