«Можно позвонить, узнать про услуги, которые оказывает государство». Костевич – о едином номере 139

Новости Беларуси. Оперативно, точно, а главное, доступно. В Минске начал работу контакт-центр по вопросам социальной защиты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Оперативно, точно, а главное, доступно. В Минске начал работу контакт-центр по вопросам социальной защиты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По единому номеру 139 жители столицы могут получить информацию по всем профильным темам. Например, поинтересоваться можно дополнительными гарантиями и выплатами. Кроме того, дистанционно можно оформить заявку на предоставление некоторых услуг.
Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:
Людям действительно нужна такая линия, где можно позвонить, узнать про услуги, которые оказывает и предоставляет государство. Даже просто позвонить, рассказать про свою беду, посоветоваться. Это тоже очень важно. Чего не хватает сегодня пожилому человеку? Сегодня это очень важно – внимание, забота, отзывчивость. Я думаю, что именно эта линия позволит реализовать вот это направление, в чем нуждаются пожилые люди и инвалиды.
В Минске открылся контакт-центр социальных услуг 139. Вот что рассказал Артем Цуран.
Отметим, что контакт-центр принимает звонки по будням с 8 утра и до 8 часов вечера.
Подписывайтесь на нас в Telegram!