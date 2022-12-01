«Можно позвонить, узнать про услуги, которые оказывает государство». Костевич – о едином номере 139

По единому номеру 139 жители столицы могут получить информацию по всем профильным темам. Например, поинтересоваться можно дополнительными гарантиями и выплатами. Кроме того, дистанционно можно оформить заявку на предоставление некоторых услуг.

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:

Людям действительно нужна такая линия, где можно позвонить, узнать про услуги, которые оказывает и предоставляет государство. Даже просто позвонить, рассказать про свою беду, посоветоваться. Это тоже очень важно. Чего не хватает сегодня пожилому человеку? Сегодня это очень важно – внимание, забота, отзывчивость. Я думаю, что именно эта линия позволит реализовать вот это направление, в чем нуждаются пожилые люди и инвалиды.