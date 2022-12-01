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«Можно позвонить, узнать про услуги, которые оказывает государство». Костевич – о едином номере 139

01 декабря 2022 12:24
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Новости Беларуси. Оперативно, точно, а главное, доступно. В Минске начал работу контакт-центр по вопросам социальной защиты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Можно позвонить, узнать про услуги, которые оказывает государство». Костевич – о едином номере 139-1

По единому номеру 139 жители столицы могут получить информацию по всем профильным темам. Например, поинтересоваться можно дополнительными гарантиями и выплатами. Кроме того, дистанционно можно оформить заявку на предоставление некоторых услуг.

«Можно позвонить, узнать про услуги, которые оказывает государство». Костевич – о едином номере 139-4

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:
Людям действительно нужна такая линия, где можно позвонить, узнать про услуги, которые оказывает и предоставляет государство. Даже просто позвонить, рассказать про свою беду, посоветоваться. Это тоже очень важно. Чего не хватает сегодня пожилому человеку? Сегодня это очень важно внимание, забота, отзывчивость. Я думаю, что именно эта линия позволит реализовать вот это направление, в чем нуждаются пожилые люди и инвалиды.

В Минске открылся контакт-центр социальных услуг 139. Вот что рассказал Артем Цуран.

«Можно позвонить, узнать про услуги, которые оказывает государство». Костевич – о едином номере 139-7

Отметим, что контакт-центр принимает звонки по будням с 8 утра и до 8 часов вечера.

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# Государственная социальная политика # общество # Ирина Костевич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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