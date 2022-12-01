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В Минске открылся контакт-центр социальных услуг 139. Вот что рассказал Артём Цуран

01 декабря 2022 12:32
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Новости Беларуси. Оперативно, точно, а главное, доступно. В Минске начал работу контакт-центр по вопросам социальной защиты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По единому номеру 139 жители столицы могут получить информацию по всем профильным темам. Например, поинтересоваться можно дополнительными гарантиями и выплатами. Кроме того, дистанционно можно оформить заявку на предоставление некоторых услуг.

В Минске открылся контакт-центр социальных услуг 139. Вот что рассказал Артём Цуран-1

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:
Создавая этот контакт-центр, мы понимаем, что это первый шаг для того, чтобы человеку быстро получить информацию об услугах, в последующем это будем развивать – и развитием портала, и другими формами общения с нашим населением.

«Можно позвонить, узнать про услуги, которые оказывает государство». Костевич рассказала о едином номере 139. 

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# Государственная социальная политика # общество # Артем Цуран # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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