«Самое сложное позади или ещё впереди?» Победитель «Стартап-марафона» Белагропромбанка поделился впечатлениями

Новости Беларуси. К успеху с Белагропромбанком. Легко ли вырастить бизнес за девять месяцев? Непросто, но возможно. Сотни инновационных идей талантливых бизнесменов, десятки профессиональных коучей и лишь один шанс осуществить заветную мечту. Республиканская конкурсная программа «Стартап-марафон» – уникальный интенсив, аналогов которому нет в стране, вызвал невиданный ажиотаж. О тех, кто преодолел путь от бизнес-мечты до бизнес-плана, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Грант 16 тысяч рублей. Мне кажется, что очень важно грамотно воспользоваться этими средствами. Виктория, банк будет как-то отслеживать, куда будут потрачены эти деньги?

Виктория Барисевич, менеджер управления развития экосистемы ОАО «Белагропромбанк»:

Банк на себя эту функцию не берет. Мы уверены, что тот багаж знаний, который получили наши стартапы благодаря этапу обучения и акселерации, и те знания, которые дали нашим проектам трекеры, позволят грамотно распорядиться этой денежной премией. На самом деле закрыть те оптимальные потребности, которые сейчас существуют у наших проектов, и потратить эти деньги именно на пользу и масштабирование, рост своего проекта. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Александр, ваши эмоции, впечатления от марафона? Самое сложное позади или еще впереди?

Александр Стефанин, фаундер стартапа Babyrain Technologies, победитель в номинации Creative:

Сам марафон уже закончился. Много работы предстоит сделать для того, чтобы из проекта вырастить какой-то реально имеющий высокий вес в мировом масштабе бизнес. Эмоции очень положительные, потому что внутри стартапа царила такая очень дружественная атмосфера. Мы все, участники и организаторы, постоянно общались, шутили – чай, кофе. Все это так непринужденно и здорово проходило. Алеся Лакина:

Кристина, ваши впечатления?