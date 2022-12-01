В Гродно на чердаке общежития обнаружили около сотни летучих мышей

Жильцам такое соседство, ожидаемо, не понравилось: по их словам, летучие мыши создавали шум и внушали своим видом страх. Тогда люди позвонили в диспетчерскую службу МЧС. Спасатели отреагировали и передали рукокрылых в Гродненский зоопарк. Там местом для зимовки зверьков определили чердак ветеринарного корпуса. Условия подходящие для спячки: температура плюс 5 градусов, нет влажности и сквозняков.

Елена Комарец, ветеринарный врач Гродненского зоопарка:

Мышки эти – рыжая вечерница, они любят зимовать большими стайками, кучками. Для людей иногда это выглядит довольно жутко. Но, когда температура воздуха отпускается до 5-0 градусов, у них также опускается температура тела, они малоактивны, они не летают в этот период, они находятся в таком хорошем, глубоком сне. И лучше всего их не беспокоить. Потому что, когда их люди руками берут, руки теплые, и уже начинает их метаболизм работать на то, чтобы просыпаться. И то, что их будят внепланово, это может оказаться чревато для их здоровья.