В Гродно на чердаке общежития обнаружили около сотни летучих мышей

Новости Беларуси. В зоопарк Гродно переселили около сотни летучих мышей. А все дело в том, что эти крылатые зверьки облюбовали техническое помещение одного из городских общежитий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В зоопарк Гродно переселили около сотни летучих мышей. А все дело в том, что эти крылатые зверьки облюбовали техническое помещение одного из городских общежитий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Жильцам такое соседство, ожидаемо, не понравилось: по их словам, летучие мыши создавали шум и внушали своим видом страх. Тогда люди позвонили в диспетчерскую службу МЧС. Спасатели отреагировали и передали рукокрылых в Гродненский зоопарк. Там местом для зимовки зверьков определили чердак ветеринарного корпуса. Условия подходящие для спячки: температура плюс 5 градусов, нет влажности и сквозняков.
Елена Комарец, ветеринарный врач Гродненского зоопарка:
Мышки эти – рыжая вечерница, они любят зимовать большими стайками, кучками. Для людей иногда это выглядит довольно жутко. Но, когда температура воздуха отпускается до 5-0 градусов, у них также опускается температура тела, они малоактивны, они не летают в этот период, они находятся в таком хорошем, глубоком сне. И лучше всего их не беспокоить. Потому что, когда их люди руками берут, руки теплые, и уже начинает их метаболизм работать на то, чтобы просыпаться. И то, что их будят внепланово, это может оказаться чревато для их здоровья.
С приходом холодов люди часто приносят летучих мышей в Гродненский зоопарк, но в таком количестве впервые. Весной, после спячки, крылатых зверьков отпустят на волю.
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