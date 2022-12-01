«Начать финансирование разработок». Какие белорусские стратапы интересны российским инвесторам?

Новости Беларуси. К успеху с Белагропромбанком. Легко ли вырастить бизнес за девять месяцев? Непросто, но возможно. Сотни инновационных идей талантливых бизнесменов, десятки профессиональных коучей и лишь один шанс осуществить заветную мечту. Республиканская конкурсная программа «Стартап-марафон» – уникальный интенсив, аналогов которому нет в стране, вызвал невиданный ажиотаж. О тех, кто преодолел путь от бизнес-мечты до бизнес-плана, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Давайте поговорим подробнее про выход на международный уровень. Одним из партнеров и экспертов конкурса выступил Россельхозбанк. Дмитрий уже начал говорить о совместной работе «Гомсельмаша» и «Ростсельмаша» – подробнее здесь. Какие горизонты открываются для таких проектов в той же России?