«Начать финансирование разработок». Какие белорусские стратапы интересны российским инвесторам?

Новости Беларуси. К успеху с Белагропромбанком. Легко ли вырастить бизнес за девять месяцев? Непросто, но возможно. Сотни инновационных идей талантливых бизнесменов, десятки профессиональных коучей и лишь один шанс осуществить заветную мечту. Республиканская конкурсная программа «Стартап-марафон» – уникальный интенсив, аналогов которому нет в стране, вызвал невиданный ажиотаж. О тех, кто преодолел путь от бизнес-мечты до бизнес-плана, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Давайте поговорим подробнее про выход на международный уровень. Одним из партнеров и экспертов конкурса выступил Россельхозбанк. Дмитрий уже начал говорить о совместной работе «Гомсельмаша» и «Ростсельмаша» – подробнее здесь. Какие горизонты открываются для таких проектов в той же России?
Дмитрий Примак, начальник управления развития экосистемы ОАО «Белагропромбанк»:
Рынок России гораздо больше. Потенциал с точки зрения финансирования стартапов, в том числе на ранних стадиях, там гораздо больше, чем у нас. Это, кстати, наверное, вопрос для того, чтобы задуматься. В рамках Республики Беларусь, с учетом тех участников рынка, которые присутствуют, – это белорусский Банк развития и сама банковская система. При правильном подходе и достаточно взвешенном аппетите к риску, потому что стартап – это всегда риск, мы могли бы создать аналогичные инструменты, для того, чтобы поддержать. На текущий момент со стороны в том числе российских венчурных инвесторов, большой интерес к проработанным, качественным стартапам. Для того чтобы начать финансирование разработок – особенно понятны те, которые могут быть актуальны для российского рынка. Как раз агротех-стартапы – то, что востребовано, потому что это технологии, быстрые разработки, быстрое внедрение. То, что может сделать малый бизнес. Мы имеем такой пример. Поэтому формат сотрудничества с Россельхозбанком – это еще одно окно возможностей для белорусских стартапов. Для того, чтобы организовывать и вести бизнес здесь, а продажи с помощью такого системного подхода осуществлять на гораздо большем рынке, чем рынок Республики Беларусь.
Подписывайтесь на нас в Telegram!
Читайте также:
«Стартапы делились на группы». Куда пришло больше всего заявок в конкурсной программе Белагропромбанка?
Разработка востребована во всем мире. Какой стартап победил в номинации Creative конкурсной программы Белагропромбанка?
Хороший пример, как можно идти к своей цели. Кто взял грант в номинации TechNet «Стартап-марафона» Белагропромбанка?