Можно получить военный билет. Какие преференции есть у студентов аграрных вузов?
Новости Беларуси. Кирилл Казаков и Алена Сырова решили поговорить о развитии сельского хозяйства в Беларуси. В этой сфере достижений у нас куда больше, чем в какой-либо другой. Как всегда, компетентные гости в студии, интересные мнения и оценки событий и фактов – в ток-шоу «По существу».
Владимир Крапивка, глава фермерского хозяйства в Смолевичском районе:
Вопрос можно один? А какая государственная программа, чтобы ветеринарные кадры оставались на селе?
Александр Соловьев, декан факультета международных связей, профориентации и довузовской подготовки Витебской ордена «Знак Почета» государственной академии ветеринарной медицины:
Огромная государственная программа.
Владимир Крапивка:
А почему они тогда не остаются?
Игорь Брыло, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Это вопрос, наверное, не только к сотруднику Витебской академии, это вопрос болевой в целом про сельское хозяйство. Мы же касались обеспеченности той же техникой. Я две цифры назову. Не было бы модернизации «Гомсельмаша» – и сельского хозяйства не было бы частично. Потому что в 1990-е годы больше 22 тысяч комбайнов у нас стареньких работало разных модификаций. Сейчас 8 тысяч работает. Заодно получается, что сокращаются механизаторы и так далее. Смотрите, какая ситуация. У нас сегодня практически нехватка кадров порядка 8 %, специалистов-руководителей.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Это не так много.
Игорь Брыло:
Около 4 тысяч. Да, это немного. И самое парадоксальное, что практически ежегодно мы выпускаем порядка 2,5 тысячи молодых ребят с высшим образованием из наших четырех сельскохозяйственных вузов. Порядка 1,8 тысячи – это наши целевики, которые идут четко по направлению. Проблема – как задержать, вы абсолютно правы. Что надо молодому парню или девчонке? Более-менее достойная заработная плата, жилье обязательно и ряд других преференций. Что сделано? Сегодня, придя в хозяйство, если есть, допустим, дом, который куплен предприятием в кредит, то ребята могут на себя спокойно оформить кредит тот же самый, понимая, что это жилье достанется. Мы сделали большую работу по службе в резерве. То есть уже в сельскохозяйственном вузе студент может на протяжении всего обучения пройти службу в резерве и получить военный билет. Второй момент – мы упростили схему поступления наших ребят. Что тут говорить, может быть, на самом деле сельскохозяйственные ребята где-то чуть-чуть слабее по уровню подготовки, хотя я бы не сказал так. Но почему-то бытует такое мнение. Пожалуйста, два вступительных экзамена, или два устных, или два ЦТ, в отличие от трех, и так далее. Кредит на получение каких-то материальных ценностей, бытовые приборы, когда приехали, и так далее.
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