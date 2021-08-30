Можно получить военный билет. Какие преференции есть у студентов аграрных вузов?

Новости Беларуси. Кирилл Казаков и Алена Сырова решили поговорить о развитии сельского хозяйства в Беларуси. В этой сфере достижений у нас куда больше, чем в какой-либо другой. Как всегда, компетентные гости в студии, интересные мнения и оценки событий и фактов – в ток-шоу «По существу».

Владимир Крапивка, глава фермерского хозяйства в Смолевичском районе:

Вопрос можно один? А какая государственная программа, чтобы ветеринарные кадры оставались на селе?

Александр Соловьев, декан факультета международных связей, профориентации и довузовской подготовки Витебской ордена «Знак Почета» государственной академии ветеринарной медицины:

Огромная государственная программа. Владимир Крапивка:

А почему они тогда не остаются?

Игорь Брыло, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Это вопрос, наверное, не только к сотруднику Витебской академии, это вопрос болевой в целом про сельское хозяйство. Мы же касались обеспеченности той же техникой. Я две цифры назову. Не было бы модернизации «Гомсельмаша» – и сельского хозяйства не было бы частично. Потому что в 1990-е годы больше 22 тысяч комбайнов у нас стареньких работало разных модификаций. Сейчас 8 тысяч работает. Заодно получается, что сокращаются механизаторы и так далее. Смотрите, какая ситуация. У нас сегодня практически нехватка кадров порядка 8 %, специалистов-руководителей. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Это не так много.