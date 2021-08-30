Белорусский фермер: «Если мы не будем производить и покупать своё, то мы обречены»

Новости Беларуси. Кирилл Казаков и Алена Сырова решили поговорить о развитии сельского хозяйства в Беларуси. В этой сфере достижений у нас куда больше, чем в какой-либо другой. Как всегда, компетентные гости в студии, интересные мнения и оценки событий и фактов – в ток-шоу « По существу ».

Владимир Крапивка, глава фермерского хозяйства в Смолевичском районе:

Не дорабатываете. Приехал два года назад, проверял «Евроопт», «Рублевский». Менеджер, он сам русский. Почему вы, ваши сети, нашу продукцию губите? Он говорит: а если бы вы в Польше открыли ваши магазины, что бы вы делали? Я продавал бы свою продукцию. Вы их пустили сюда, вот они и продают свою продукцию. Мало говорите о том, что в единице белорусской продукции большая доля государства. Если мы не будем производить и покупать свое, то мы обречены – страна, нация.

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