«Можно отвлечься от каких-то насущных дел». Какое хобби у Николая Мартынова?

Предприниматель откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

У Вас, скажем так, на попечительстве один из волейбольных клубов. Это Ваш личный интерес к спорту? И как Вы поддерживаете себя в хорошей форме?

Николай Мартынов, генеральный директор обувного холдинга:

Себя, наверное, трудно всегда поддерживать. Волейбол уже после 50-ти не рекомендован. Мне уже больше 60-ти. Поэтому эти виды спорта уже не рекомендованы. Я люблю охоту, где можно пройти, во-первых, быть с природой, можно отвлечься от каких-то насущных дел и в то же время продумать какие-то другие дела. Или продумать конкретно то, что у тебя в голове.

«Хотелось жить, как в Голливуде». Как Николай Мартынов начинал свой бизнес

Вадим Щеглов:

А какими трофеями можете похвастаться?