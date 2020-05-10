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«Можно отвлечься от каких-то насущных дел». Какое хобби у Николая Мартынова?

10 мая 2020 17:38
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Предприниматель откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
У Вас, скажем так, на попечительстве один из волейбольных клубов. Это Ваш личный интерес к спорту? И как Вы поддерживаете себя в хорошей форме?

Николай Мартынов, генеральный директор обувного холдинга:
Себя, наверное, трудно всегда поддерживать. Волейбол уже после 50-ти не рекомендован. Мне уже больше 60-ти. Поэтому эти виды спорта уже не рекомендованы. Я люблю охоту, где можно пройти, во-первых, быть с природой, можно отвлечься от каких-то насущных дел и в то же время продумать какие-то другие дела. Или продумать конкретно то, что у тебя в голове.

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Вадим Щеглов:
А какими трофеями можете похвастаться?

«Можно отвлечься от каких-то насущных дел». Какое хобби у Николая Мартынова? -1

Николай Мартынов:
В наших угодьях, в Беларуси есть олень, лось, косуля, волк. Поэтому эти все трофеи – у меня они есть.

# Хобби # общество # Николай Мартынов # Вадим Щеглов

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